Сразу три города в Краснодарском крае остались без авиасообщения

Сразу три города в Краснодарском крае остались без авиасообщения В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на полеты

Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, заявили в пресс-службе Росавиации. Такая мера была принята для безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

Аэропорты Краснодар (Пашковский), Сочи, Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Сочи. Пресс-служба ведомства проинформировала, что туда направлены инспекторы для проверки соблюдения прав пассажиров.

До этого стало известно, что московский аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы. По информации Росавиации, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в целях обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, ОАЭ продлили ограничения на полеты в своем воздушном пространстве до 23 июня. Как уточнил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, для полетов в аэропорты арабской страны выделили шесть коридоров.