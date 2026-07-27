Россиянам назвали количество выходных дней в 2027 году Эксперт Петкилев: в 2027 году россиян ожидают 118 выходных дней

Россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, в 2027 году предварительно ожидают 118 выходных дней, рассказал РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев. Такая цифра содержится в проекте производственного календаря, который подготовил Минтруд РФ.

Петкилев уточнил, что документ планируется окончательно утвердить осенью, поэтому пока данные являются предварительными. При этом он отметил, что существенных изменений в проекте производственного календаря не ожидается.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сделать 1 сентября официальным выходным днем для родителей школьников, особенно для тех, чьи дети учатся в младших классах. Парламентарий отметил, что первый поход ребенка в школу, встреча с одноклассниками и учителями являются уникальным событием и не стоит лишать семьи подобных волшебных моментов.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство не планирует закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. По словам министра, действующее гибкое законодательство позволяет переносить выходные дни в рамках установленных норм без введения дополнительного нерабочего дня.