14 марта 2026 в 03:50

В трех аэропортах запретили вылеты из-за химического запаха

FAA запретило вылеты из трех аэропортов Вашингтона из-за химического запаха

Три столичных аэропорта США закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре, передает РИА Новости. Инцидент произошел в Уоррентоне, штат Вирджиния, где запах повлиял на самочувствие авиадиспетчеров.

В FAA сообщили, что приостановили обслуживание рейсов в аэропортах Рейган, Даллес и Балтимор-Вашингтон. Информация о возобновлении полетов пока не поступала.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Тюмени во вьетнамский Нячанг, предварительно подал сигнал бедствия из-за проблемы с двигателем. Экипаж запросил экстренную посадку над территорией Мьянмы.

Кроме того, стало известно, что Росавиация может запретить Azur Air выполнять рейсы. В пресс-службе ведомства уточнили, что такое решение могут принять из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, были найдены нарушения.

Кроме того, рейс крупной авиакомпании задержали из-за отсутствия наклейки «Курение запрещено» в одном из рядов салона. Как сообщило издание The New York Post, самолет уже был готов к вылету, но пассажирам пришлось подождать, когда надпись вернут.

