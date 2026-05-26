26 мая 2026

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 мая 2026 года

26 мая 2026 года
26 мая — это уже 146-й по счету день в 2026 году. Новогодние празднества в честь прихода 2027 года наступят через 219 дней. У восточных христиан празднуется Лукерья Комарница, бизнесмены отмечают День российского предпринимательства, на Алтае — День снежного барса. Расскажем подробно, какие еще праздники можно отметить 26 мая 2026 года.

У восточных христиан 26 мая 2026 ода отмечается праздник Лукерья Комарница. Сегодня верующие чтят память сразу двух святых — Гликерии (в русскоязычном варианте — Лукерьи), мученицы из Троянополя, и Гликерии из Великого Новгорода.

Первая из них, мученица Гликерия, родилась в середине II века в Троянополе. Она рано осиротела, но смогла обрести приют в христианском храме. С началом преследований верующих в Иисуса, которые были предприняты при императоре Антонине, девушка, скрываясь от погони, вошла в языческий храм с молитвой, отчего стоявшие там идолы разрушились. Узнав об этом, местный правитель повелел схватить христианку и подвергнуть ее множеству пыток. Однако Гликерия каждый раз просила Господа о помощи и исцелялась после мучений. Видя, что истязания не наносят вреда христианке, ее было велено запереть в клетку со львами, однако животные смирно легли у ее ног. И лишь когда Гликерия пожелала умереть, одна из львиц умертвила ее.

Другая Гликерия жила в Великом Новгороде в начале XVI века. Девушка рано умерла, однако через полвека ее останки были найдены нетленными. Их перенесли в храм Фрола и Лавра в 1572 году, и все, кто приходил с просьбой об исцелении к мощам, становились здоровыми.

В народе 26 мая называют Комарницей, поскольку в этот день есть несколько примет, связанных с комарами. Так, если насекомых много, — следует ждать хорошей погоды и богатого урожая овса. Если комаров нет — в ближайшие дни дождей не будет.

Кроме этого, обычно на Лукерью Комарницу крестьяне начинали сеять гречиху. Гречка-«маевка» приносила плохой урожай, зато ее цветение было очень важным для пчел и птиц.

  • 26 мая русские бизнесмены отметят День российского предпринимательства. Праздник был утвержден на государственном уровне в 2007 году. Именно в этот день в 1988 году в Советском Союзе был принят закон о кооперации, благодаря которому советские граждане получили дополнительные возможности для легального осуществления индивидуальной трудовой деятельности.
  • Также в этот день свой профессиональный праздник отмечают химики. Специалисты в области химии сегодня востребованы в фармацевтике, в промышленности по разработке бытовой химии, на пищевом производстве, лакокрасочном деле, в офтальмологии, бьюти-индустрии и во многих других сферах деятельности. Поэтому, если вашему ребенку в школе нравится химия, возможно, ему стоит получить соответствующее образование и стать высокооплачиваемым специалистом в одной из вышеперечисленных сфер деятельности.

  • Кроме этого, сегодня отмечается День конника. Если раньше ездить на коне мог практически любой человек в мире, то с развитием прогресса этот навык стал большой редкостью. Однако овладеть им можно в любом возрасте. Возможно, стоит попробовать и вам?
  • Из более легкомысленных праздников сегодня можно отметить День хождения босиком. Лучше всего, конечно, ходить босиком по траве. Полезно для здоровья — по гальке на пляже и по снегу. Приятно — дома по деревянному полу. Выберите для себя самый приятный вариант и как следует отметьте этот праздник.
  • День бумажных самолетиков тоже можно было бы счесть несерьезным праздником, однако сегодня мастера по складыванию планеров из бумаги принимают участие в крупных соревнованиях, выигрывают солидные призы и становятся знаменитыми в кругу единомышленников. Вспомните школьные шалости — сделайте бумажный самолетик!
  • На Алтае 26 мая 2026 года отметят День снежного барса. Этот вид животных практически исчез с лица Земли, однако благодаря усилиям зоозащитников и экологов популяцию редких кошек удалось существенно увеличить. Сегодня за их жизнью тщательно следят с помощью фотоловушек и изображение с некоторых из них транслируется в прямом эфире.
  • Конечно, не обойдутся без праздника сегодня и гурманы. Отмечаем День черничного чизкейка! Конечно, свежей черники в лесах еще не найти, но сойдет и замороженная. Готовим лакомство и отмечаем!
  • И наконец, сегодня можно отметить День туркменского ковра. Истинные сибариты могут приобрести этот предмет интерьера и выбрать для него лучшее место в доме.

1232 год — по распоряжению папы римского Григория IX служители католической церкви, наделенные особыми полномочиями, направились в Арагон для розыска и наказания еретиков. Сегодня их деятельность известна как испанская инквизиция.

1908 год — британский предприниматель Уильям Д'Арси первым в мире начал добычу в Персии обнаруженной на Ближнем Востоке нефти.

1923 год — во Франции впервые в истории состоялась автогонка «24 часа Ле Мана».

1928 год — по постановлению FIFA чемпионаты мира по футболу решено было проводить каждые четыре года.

1938 год — в Германии был заложен первый камень в фундамент завода Volkswagen.

1947 год — в Советском Союзе отменили смертную казнь. Запрет на высшую меру действовал всего три года.

1988 год — в СССР принят закон о кооперативной деятельности, благодаря которому были легализованы многие виды работ для «частников».

В этот день появились на свет:

1667 год — французский математик, совершивший ряд научных достижений в аналитической тригонометрии, Абрахам де Муавр.

1874 год — французский инженер, летчик, конструктор первых в мире самолетов Анри Фарман.

1876 год — американский психолог, специализировавшийся на изучении мотивации в поведении животных, Роберт Йеркс.

1905 год — итальянский модельер, один из основоположников моды ХХ века Альдо Гуччи.

1935 год — советский экстрасенс, известный проведением целительных телепередач, Аллан Чумак.

1964 год — американский музыкант, певец, актер, известный по фильмам «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Дворецкий», «Сокровище», «Красавцы», Ленни Кравиц.

1966 год — британская актриса, известная по ролям в фильмах о киновселенной Гарри Поттера, а также в лентах «Бойцовский клуб», «Король говорит», «Планета обезьян», «Алиса в Стране чудес», Хелена Бонэм Картер.

Также в этот день мир покинули:

1818 год — выдающийся российский полководец, сыгравший решающую роль в исходе Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли.

1888 год — итальянский ученый, химик, впервые в мире получивший глицерин в чистом виде, Асканио Собреро.

1927 год — русский художник, автор картин «Портрет Федора Шаляпина», «Масленица», «Русская Венера», «Купчиха за чаем», «Вербный торг у Спасских ворот», наиболее известный портретами русских женщин, которых прозвали «кустодиевскими красавицами», Борис Кустодиев.

1999 год — американский химик, который придумал способ улучшения пластичности изделий из поливинилхлорида (ПВХ), благодаря чему сегодня они широко используются во многих сферах промышленности, Уалдо Лонсбери Семон.

2008 год — американский режиссер, известный по фильмам «Чарли: Жизнь и искусство Чарли Чаплина», «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Разум и чувства», «Тутси», Сидни Поллак.

2022 год — американский актер, сыгравший в лентах «Славные парни», «Ганнибал», «Джон Кью», «Коррина, Коррина», «Идентификация», Рэй Лиотта.

