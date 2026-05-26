Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 мая 2026 года

26 мая — это уже 146-й по счету день в 2026 году. Новогодние празднества в честь прихода 2027 года наступят через 219 дней. У восточных христиан празднуется Лукерья Комарница, бизнесмены отмечают День российского предпринимательства, на Алтае — День снежного барса. Расскажем подробно, какие еще праздники можно отметить 26 мая 2026 года.
Какой церковный праздник будут отмечать 26 мая
У восточных христиан 26 мая 2026 ода отмечается праздник Лукерья Комарница. Сегодня верующие чтят память сразу двух святых — Гликерии (в русскоязычном варианте — Лукерьи), мученицы из Троянополя, и Гликерии из Великого Новгорода.
Первая из них, мученица Гликерия, родилась в середине II века в Троянополе. Она рано осиротела, но смогла обрести приют в христианском храме. С началом преследований верующих в Иисуса, которые были предприняты при императоре Антонине, девушка, скрываясь от погони, вошла в языческий храм с молитвой, отчего стоявшие там идолы разрушились. Узнав об этом, местный правитель повелел схватить христианку и подвергнуть ее множеству пыток. Однако Гликерия каждый раз просила Господа о помощи и исцелялась после мучений. Видя, что истязания не наносят вреда христианке, ее было велено запереть в клетку со львами, однако животные смирно легли у ее ног. И лишь когда Гликерия пожелала умереть, одна из львиц умертвила ее.
Другая Гликерия жила в Великом Новгороде в начале XVI века. Девушка рано умерла, однако через полвека ее останки были найдены нетленными. Их перенесли в храм Фрола и Лавра в 1572 году, и все, кто приходил с просьбой об исцелении к мощам, становились здоровыми.
В народе 26 мая называют Комарницей, поскольку в этот день есть несколько примет, связанных с комарами. Так, если насекомых много, — следует ждать хорошей погоды и богатого урожая овса. Если комаров нет — в ближайшие дни дождей не будет.
Кроме этого, обычно на Лукерью Комарницу крестьяне начинали сеять гречиху. Гречка-«маевка» приносила плохой урожай, зато ее цветение было очень важным для пчел и птиц.
Другие праздники 26 мая
26 мая в России и других странах мира будут отмечать еще целый ряд различных праздников.
- 26 мая русские бизнесмены отметят День российского предпринимательства. Праздник был утвержден на государственном уровне в 2007 году. Именно в этот день в 1988 году в Советском Союзе был принят закон о кооперации, благодаря которому советские граждане получили дополнительные возможности для легального осуществления индивидуальной трудовой деятельности.
- Также в этот день свой профессиональный праздник отмечают химики. Специалисты в области химии сегодня востребованы в фармацевтике, в промышленности по разработке бытовой химии, на пищевом производстве, лакокрасочном деле, в офтальмологии, бьюти-индустрии и во многих других сферах деятельности. Поэтому, если вашему ребенку в школе нравится химия, возможно, ему стоит получить соответствующее образование и стать высокооплачиваемым специалистом в одной из вышеперечисленных сфер деятельности.
- Кроме этого, сегодня отмечается День конника. Если раньше ездить на коне мог практически любой человек в мире, то с развитием прогресса этот навык стал большой редкостью. Однако овладеть им можно в любом возрасте. Возможно, стоит попробовать и вам?
- Из более легкомысленных праздников сегодня можно отметить День хождения босиком. Лучше всего, конечно, ходить босиком по траве. Полезно для здоровья — по гальке на пляже и по снегу. Приятно — дома по деревянному полу. Выберите для себя самый приятный вариант и как следует отметьте этот праздник.
- День бумажных самолетиков тоже можно было бы счесть несерьезным праздником, однако сегодня мастера по складыванию планеров из бумаги принимают участие в крупных соревнованиях, выигрывают солидные призы и становятся знаменитыми в кругу единомышленников. Вспомните школьные шалости — сделайте бумажный самолетик!
- На Алтае 26 мая 2026 года отметят День снежного барса. Этот вид животных практически исчез с лица Земли, однако благодаря усилиям зоозащитников и экологов популяцию редких кошек удалось существенно увеличить. Сегодня за их жизнью тщательно следят с помощью фотоловушек и изображение с некоторых из них транслируется в прямом эфире.
- Конечно, не обойдутся без праздника сегодня и гурманы. Отмечаем День черничного чизкейка! Конечно, свежей черники в лесах еще не найти, но сойдет и замороженная. Готовим лакомство и отмечаем!
- И наконец, сегодня можно отметить День туркменского ковра. Истинные сибариты могут приобрести этот предмет интерьера и выбрать для него лучшее место в доме.
Исторические праздники, которые отмечают 26 мая 2026 года
И наконец, 26 мая в России и в других странах мира будут отмечать еще целый ряд исторических праздников и памятных дат. Расскажем о наиболее значимых из них.
1232 год — по распоряжению папы римского Григория IX служители католической церкви, наделенные особыми полномочиями, направились в Арагон для розыска и наказания еретиков. Сегодня их деятельность известна как испанская инквизиция.
1908 год — британский предприниматель Уильям Д'Арси первым в мире начал добычу в Персии обнаруженной на Ближнем Востоке нефти.
1923 год — во Франции впервые в истории состоялась автогонка «24 часа Ле Мана».
1928 год — по постановлению FIFA чемпионаты мира по футболу решено было проводить каждые четыре года.
1938 год — в Германии был заложен первый камень в фундамент завода Volkswagen.
1947 год — в Советском Союзе отменили смертную казнь. Запрет на высшую меру действовал всего три года.
1988 год — в СССР принят закон о кооперативной деятельности, благодаря которому были легализованы многие виды работ для «частников».
В этот день появились на свет:
1667 год — французский математик, совершивший ряд научных достижений в аналитической тригонометрии, Абрахам де Муавр.
1874 год — французский инженер, летчик, конструктор первых в мире самолетов Анри Фарман.
1876 год — американский психолог, специализировавшийся на изучении мотивации в поведении животных, Роберт Йеркс.
1905 год — итальянский модельер, один из основоположников моды ХХ века Альдо Гуччи.
1935 год — советский экстрасенс, известный проведением целительных телепередач, Аллан Чумак.
1964 год — американский музыкант, певец, актер, известный по фильмам «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Дворецкий», «Сокровище», «Красавцы», Ленни Кравиц.
1966 год — британская актриса, известная по ролям в фильмах о киновселенной Гарри Поттера, а также в лентах «Бойцовский клуб», «Король говорит», «Планета обезьян», «Алиса в Стране чудес», Хелена Бонэм Картер.
Также в этот день мир покинули:
1818 год — выдающийся российский полководец, сыгравший решающую роль в исходе Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли.
1888 год — итальянский ученый, химик, впервые в мире получивший глицерин в чистом виде, Асканио Собреро.
1927 год — русский художник, автор картин «Портрет Федора Шаляпина», «Масленица», «Русская Венера», «Купчиха за чаем», «Вербный торг у Спасских ворот», наиболее известный портретами русских женщин, которых прозвали «кустодиевскими красавицами», Борис Кустодиев.
1999 год — американский химик, который придумал способ улучшения пластичности изделий из поливинилхлорида (ПВХ), благодаря чему сегодня они широко используются во многих сферах промышленности, Уалдо Лонсбери Семон.
2008 год — американский режиссер, известный по фильмам «Чарли: Жизнь и искусство Чарли Чаплина», «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Разум и чувства», «Тутси», Сидни Поллак.
2022 год — американский актер, сыгравший в лентах «Славные парни», «Ганнибал», «Джон Кью», «Коррина, Коррина», «Идентификация», Рэй Лиотта.
