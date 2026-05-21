Что обязательно сделать в саду в конце мая: чек-лист для богатого урожая

Последняя декада мая — та самая золотая неделя для дачника, когда зима окончательно отступает, а лето только вступает в свои права. В этот период от наших действий зависит, будут ли клумбы пышными, урожай обильным, а газон — бархатным. Рассказываем, что нужно успеть в саду и огороде в конце мая.

Посадка теплолюбивых культур в открытый грунт: огурцы, кабачки, тыквы, баклажаны

Конец мая — самое время для высадки в открытый грунт растений, которые боятся заморозков. Главный ориентир для огородников — устойчиво теплая погода и прогретая почва. Для огурцов, например, земля должна прогреться до +12–15 градусов на глубине заделки семян, а ночная температура не опускаться ниже +10 градусов. В холодной и сырой земле семена сгниют, а рассада заболеет.

Огурцы, кабачки и тыквы принято сеять, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва основательно прогреется. Некоторые садоводы ориентируются на народные приметы: огурцы лучше высаживать после того, как зацветет рябина, а кабачки и тыквы — когда распустятся пионы. Для этих культур выбирайте самые солнечные и защищенные от ветра участки.

Баклажаны — культура еще более теплолюбивая. Их рассаду в открытый грунт чаще всего высаживают под временные укрытия из пленки или спанбонда, особенно в средней полосе. Если вы живете в регионе с холодным климатом, лучше не рисковать и посадить баклажаны в теплицу.

Подготовка грядки к посеву проста: перекопайте землю, удалите сорняки, внесите перегной или компост. Если почва еще прохладная, можно накрыть грядку черной пленкой за несколько дней до посадки, чтобы она прогрелась быстрее. Сеять семена лучше, когда солнце уже не такое активное — ближе к вечеру.

Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Май — месяц, когда плодовые деревья и кустарники активно цветут и закладывают будущий урожай. Им нужна наша поддержка в виде правильных подкормок.

В первой половине мая, во время цветения, яблони, груши, сливы и вишни будут благодарны за комплексную подкормку. Например, для яблонь и груш в этот период эффективно внесение удобрения из 45 г суперфосфата и 20 г мочевины, разведенных в 10 л воды. Расход такого раствора — 4-5 ведер на одно взрослое дерево.

В конце мая, когда деревья отцветут, полезно провести внекорневую подкормку (то есть опрыскивание по листьям) раствором, богатым калием, фосфором и микроэлементами. Это могут быть слабые растворы суперфосфата, сернокислого калия и борной кислоты. Такая подкормка поможет завязям укрепиться и не осыпаться.

Ягодные кустарники в мае тоже нуждаются в калийно-фосфорном питании для хорошего роста ягод и образования завязей. Под кусты смородины, крыжовника и малины можно внести сульфат калия, а также использовать органику — например, настой коровяка или травяной настой.

Защита от вредителей: тля, плодожорка, долгоносик

С приходом тепла активизируются и садовые вредители. Май — ответственный месяц для защиты сада от тли, плодожорки, долгоносика и других насекомых.

Тля — один из самых распространенных вредителей, который может атаковать и плодовые деревья, и овощные культуры, и цветы. Регулярно осматривайте растения, особенно нижнюю сторону листьев — там тля скапливается в первую очередь. При первых признаках появления вредителя можно использовать настои трав (например, полыни или чеснока) или мыльный раствор. Если колонии тли очень велики, допускается применение специальных препаратов (инсектицидов), но важно делать это до начала цветения, чтобы не навредить пчелам и другим опылителям.

Плодожорка — опасный вредитель, гусеницы которого повреждают плоды яблонь, груш и слив, вызывая их червивость. Против плодожорки применяют как химические препараты, так и народные средства — например, отвары из пижмы, полыни или настои хвои.

Долгоносик — еще один злостный враг, особенно опасный для земляники и малины. Эти жуки повреждают бутоны, а их личинки уничтожают ягоды. Проводить обработку химическими препаратами в период цветения нельзя, так как это убьет полезных насекомых. В это время лучше использовать механические методы: стряхивать жуков на подстилку или устанавливать ловчие пояса.

Помимо опрыскиваний, не забывайте о механической очистке сада: удаляйте с деревьев сухие ветки, старую отмершую кору, снимайте зимующие гнезда вредителей. Эти простые меры помогут снизить численность насекомых.

Уход за газоном: стрижка, полив, подсев

Май — время активного роста травы, а значит, газон требует к себе особого внимания. Если вы еще не подкормили свой газон, сейчас самое время использовать азотные удобрения, которые стимулируют рост зеленой массы.

Первая стрижка — важный момент. Не стоит ждать, пока трава превратится в джунгли. Первый раз газон косят, когда высота травостоя достигнет 8-12 сантиметров. Оптимальная высота для регулярной стрижки — 5-7 сантиметров. За один раз не срезайте более трети высоты листьев, чтобы не ослабить растения. В мае-июне стрижку проводят 1-2 раза в неделю.

Полив газона лучше проводить в утренние часы, чтобы к вечеру трава успела просохнуть — это профилактика грибковых заболеваний. Если стоит сухая погода, поливать газон нужно не реже одного раза в неделю, обильно промачивая почву на глубину 15–20 см.

Осмотрите газон: нет ли проплешин и участков, где трава взошла плохо? Если такие места есть, их нужно подсеять. Хорошо взрыхлите землю, разбросайте семена, присыпьте их небольшим слоем земли или торфа и уплотните, а затем обильно полейте.

Что делать с цветниками: подвязка пионов, подкормка роз, прищипка астр

Цветники в конце мая радуют нас яркой зеленью и первыми бутонами. Чтобы цветение было пышным и продолжительным, нужно правильно ухаживать за растениями.

Пионы в это время активно наращивают бутоны. Кусты с крупными соцветиями нуждаются в подвязке, иначе под тяжестью цветов стебли могут полечь. Для подвязки используйте специальные колья и мягкую веревку, чтобы не повредить растения. Для профилактики серой гнили (особенно в дождливую погоду) полезно провести опрыскивание пионов раствором «Фитоспорина» или другого фунгицида.

Розы в мае вступают в фазу активного роста. Им нужна подкормка для обильного цветения. В начале месяца можно подкормить розы мочевиной (1 столовая ложка на 10 л воды, расход 3 л на куст). В середине мая полезно внести органику — настой коровяка. В течение сезона, для поддержания непрерывного цветения, розы подкармливают раз в 10 дней полным минеральным удобрением.

Астры, посаженные рассадой, в конце мая прищипывают. Удаление верхушки центрального побега стимулирует рост боковых побегов, кустик становится более пышным и дает больше цветов.

Подготовка теплиц и парников к летнему режиму

Если в ваших теплицах и парниках уже высажена рассада теплолюбивых культур (томаты, перцы, баклажаны, огурцы), самое время настроить их на летний лад.

Главная задача в конце мая — защитить растения от перегрева. В солнечные дни температура в теплице может подниматься до критических отметок, что приводит к угнетению растений, ожогам листьев и стерилизации пыльцы. Поэтому важно обеспечить хорошее проветривание. Регулярно открывайте двери и форточки, особенно в утренние и вечерние часы. В сильную жару рекомендуется открывать и торцевые двери, создавая сквозняк. Для автоматизации процесса можно установить термоприводы, которые сами открывают форточки при повышении температуры.

Другой эффективный способ борьбы с перегревом в теплице — затенение. Весной и летом можно использовать специальные затеняющие сетки или просто набросить на крышу тонкий белый спанбонд. Это снизит интенсивность солнечного света, но не нарушит воздухообмена.

Не забывайте и о поливе. В теплице влажность воздуха быстро испаряется, поэтому поливать растения нужно чаще и обильнее, чем в открытом грунте. Лучше всего это делать рано утром или после захода солнца, чтобы капли воды на листьях не вызвали ожогов.

Следуя этим несложным советам, вы успешно завершите весенний сезон и подготовите свой сад и огород к продуктивному лету.

