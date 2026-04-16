Дачникам объяснили, как сэкономить на строительном инструменте

Аренда строительного инструмента будет для дачников выгоднее его покупки, заявил NEWS.ru руководитель продуктового развития сервиса «Аренда инструмента» СТД «Петрович» Максим Шевяков. По его словам, чаще всего россияне арендуют такой инвентарь, как виброплиты, перфораторы, отбойные молотки, вышки-туры и мотобуры.

Почти половина спроса на аренду стройоборудования в России приходится на две категории: электроинструмент и оснастка — это 24,3% и силовая техника с бензоинструментом — 22,2%. На третьем месте — садовый инвентарь — 8%. В топ-5 самых востребованных инструментов вошли виброплиты, перфораторы, отбойные молотки, вышки-туры и мотобуры. Интерес к аренде часто обусловлен экономикой. Профессиональный инструмент стоит дорого и применяется нерегулярно, поэтому для пользователей прокат становится логичной альтернативой покупке, — сказал Шевяков.

Состав лидеров оборудования, которое чаще арендуют, показывает, что россияне берут инструмент под конкретные задачи — от заливки фундамента до фасадных и монтажных работ. Основной спрос связан со строительством частных домов, благоустройством участков, уходом за садом и огородом. Формат аренды напрямую зависит от сценария использования. Для краткосрочных задач инструмент, например отбойные молотки и монтажное оборудование, чаще берут на день. Более длительная аренда характерна для вышек-тур, мотобуров и осушителей, когда техника требуется на протяжении всего времени строительства. Пользователи все чаще соотносят срок с конкретной задачей. В некоторых случаях прокат фактически заменяет покупку инструмента, — заключил Шевяков.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что весной 2026 года стоимость отделки ванной комнаты в премиум-сегменте достигает 700 тыс. рублей. По его словам, при минимальном бюджете ремонт может стоить около 250 тыс. рублей.