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10 июня 2026 в 15:00

Не требует сложного ухода — поливай и любуйся. Цветет непрерывно: сначала персиковые, потом коралловые, под конец — бордовые звезды

Фото: D-NEWS.ru
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Лантана камара — это многолетний вечнозеленый кустарник родом из тропиков, который за способность менять окраску цветков называют цветком-хамелеоном. Ее соцветия-зонтики напоминают маленькие яркие букетики: в одном «шарике» соседствуют бутоны нежно-желтого, розового, оранжевого и малинового оттенков. Постепенно распускаясь, они переходят из светлых тонов в насыщенные, создавая эффект постоянного обновления.

Цветение длится с весны до глубокой осени (до заморозков), а в комнатных условиях — почти круглый год. Куст достигает высоты 80–120 см, имеет одревесневающие побеги и ароматные, слегка шершавые листья, запах которых отпугивает насекомых. Лантана светолюбива, засухоустойчива, хорошо растет на любых почвах, но предпочитает солнечные места. В открытом грунте средней полосы зимует редко, поэтому ее часто выращивают как горшечную культуру или летник, но в теплых регионах (Крым, Краснодарский край) она зимует успешно.

При правильном уходе (обрезка, умеренный полив) лантана превращается в пышный шар, усыпанный разноцветными соцветиями. Идеальна для балконов, террас, контейнерного озеленения.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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