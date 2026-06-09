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09 июня 2026 в 20:15

Замена хостам и папоротникам: 3 многолетника — растут без ухода в глухой тени

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы устали от хост и папоротников, которые хороши, но не дают ярких красок, посадите в тенистых уголках многолетники, которые цветут пышно и не требуют ухода.

Астильба: она образует пышные кусты высотой от 50 до 120 см с ажурной листвой и воздушными метелками розового, белого, красного и сиреневого оттенков, цветет в начале и середине лета, а ее резные листья сохраняют декоративность до самой осени; живет на одном месте 7–10 лет, зимует без укрытия.

Аквилегия (водосбор): ее изящные цветки бывают белыми, розовыми, фиолетовыми и двухцветными, распускаются в мае-июне и радуют глаз целый месяц; кусты высотой 70–80 см растут в полутени и тени, живут на одном месте 6–8 лет без пересадки, выдерживают морозы.

Волжанка (арункус): ее огромные кружевные кремовые или белые метелки поднимаются на высоту до 1,5–2 метров в июне-июле, создавая эффект белого облака над садом. Этот куст идеально подходит для больших тенистых участков, растет на одном месте больше 20 лет, выдерживает морозы и абсолютно не требует ухода.

Ранее были названы компактные многолетники: растут кустиками до 50 см, не расползаются по участку.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
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