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10 июня 2026 в 16:16

Зоопсихолог ответила, как питомцам перенести жару

Зоопсихолог Капустина: охлаждающие коврики помогут питомцам перенести жару

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Гелевые охлаждающие коврики помогут облегчить состояние домашних животных в условиях аномальной жары, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, в жаркую погоду владельцам собак рекомендуется переносить время прогулок на раннее утро или поздний вечер, а также не лениться и брать с собой поилку с прохладной

Как облегчить состояние питомцев в жаркую погоду? С собаками лучше гулять рано утром или вечером попозже. Обязательно берите с собой на улицу поилку. Дома и кошкам, и собакам помогают охлаждающие коврики. Конечно, свежая вода должна быть в доступе в нескольких местах, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар Елена Фроленко заявила, что тяжелое и учащенное дыхание, сильная одышка, обильное слюнотечение, покраснение слизистых оболочек, вялость или, напротив, беспокойное поведение могут сигнализировать о тепловом ударе у питомца. По ее словам, без своевременной помощи у животного могут пострадать сердце, почки, печень и мозг.

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