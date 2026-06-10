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10 июня 2026 в 08:45

Посадите семена весной — через год роза пустыни зацветает алыми, малиновыми и белыми звездами. Многолетник цвета пылающего заката

Фото: D-NEWS.ru
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Адениум обесум, известный как «роза пустыни», — это многолетний суккулент, который при правильном уходе радует пышным цветением до семи месяцев в году. Его крупные, словно из воска, цветки диаметром 5–7 см переливаются оттенками от белоснежного и нежно-розового до насыщенно-красного, малинового и даже двухцветного. Толстый каудексный ствол и глянцевые листья придают растению экзотический вид, напоминающий бонсай.

Цветение обычно проходит в два этапа: апрель — июль и сентябрь — октябрь. При хорошем освещении и теплом содержании адениум зацветает уже на первый-второй год после посева семян. Он неприхотлив, требует яркого солнца, редкого полива и легкого дренированного грунта. Летом его можно выносить на балкон, а зимой содержать при температуре не ниже +15 °C. Идеален для солнечных подоконников и коллекций суккулентов. Помните: сок растения ядовит — работайте в перчатках.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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