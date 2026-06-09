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09 июня 2026 в 12:00

Посадите в июне — все лето клумба в пушистых шапках с кремовым оттенком. Многолетник-нежность для красивого сада

Фото: D-NEWS.ru
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Этот сорт тысячелистника птармика (Achillea ptarmica) — редкое исключение, когда растение полностью оправдывает свое поэтичное название. Его густомахровые, словно пуховые, соцветия действительно напоминают аппетитные облачка зефира, «спустившиеся с небес». Каждое такое «облачко» диаметром 2 см плотно усеяно белоснежными лепестками с легким кремовым оттенком. Собранные в крупные щитки, которые по пышности соперничают с шапками гортензий, они создают в саду иллюзию невесомости и чистоты.

Тысячелистник формирует аккуратный куст высотой 60–80 см. Его ажурная, папоротниковидная листва окрашена в изысканный серебристо-зеленый цвет, украшая участок еще до и после того, как отцветут пушистые шапки. Период цветения этого сорта удивляет своей продолжительностью: первая волна начинается в июне и длится до середины августа. Если вовремя срезать увядшие соцветия, можно дождаться второго акта, который продлится до самого сентября.

«Белоснежный зефир» — идеальный выбор для сада мечты, ведь он сочетает ослепительную красоту с «железным» здоровьем и неприхотливостью. Он невероятно морозостоек (выдерживает до −35 °C), прекрасно переносит засуху и практически не поражается болезнями. Единственное, без чего его выращивание не будет успешным — это хорошо освещенное место и рыхлая, без застоя воды почва.

Проверено редакцией
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