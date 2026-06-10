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10 июня 2026 в 10:31

Бойфренд расправился с королевой красоты и выбросил ее на свалку

В Австралии бойфренд королевы красоты убил ее и выбросил останки на свалку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Австралии продолжается судебный процесс по делу 50-летнего Марка Шеридана Уодена, который расправился со своей 46-летней возлюбленной — американской королевой красоты Присциллой Брутен — и выбросил ее тело на свалку, передает Daily Mail. Женщина загадочно исчезла в декабре 2018 года из своего дома в Брисбене, штат Квинсленд.

По данным следствия, Уоден убил Брутен, закопал ее тело на своем участке, а через год перевез останки на одну из свалок Брисбена. Поиски тела не увенчались успехом, несмотря на проведение многочисленных экспертиз и раскопок.

Они рассказали, что заподозрили неладное, когда женщина перестала ходить на тренировки. Уоден в беседах с женщинами выдавал новые версии исчезновения Брутен: то она прячется от миграционной службы, то украла у него крупную сумму и сбежала, то связалась с некими темными личностями.

Также суду была предоставлена аудиозапись признаний бывшей коллеги Уодена Дезире Хаципапас. Она заявила, что незадолго до исчезновения Брутен у нее был роман с мужчиной, и что, по ее словам, Брутен покинула дом после серьезного конфликта с партнером.

Ранее в Лос-Анджелесе 30-летняя женщина убила своего супруга и двоих детей — двухлетнего сына и новорожденную дочь, которой было всего шесть дней. После этого она совершила самоубийство.

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