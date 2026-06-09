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09 июня 2026 в 15:00

Посадите в июне — в июле сад загорится рубиновыми шарами. Многолетник цвета бархатного заката для самых эффектных клумб

Фото: D-NEWS.ru
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Когда в саду наступает пора золотой осени, по-настоящему царит хризантема мультифлора. Сорт «бранхилл ред» (Branhill Red) — это не просто цветок, а настоящий огненный шар, который заставляет забыть об увядании. Его компактный, шаровидный куст высотой всего 30–40 см идеально сформирован самой природой. Вам не нужно заниматься обрезкой или подвязкой — растение самостоятельно разрастается в плотную, пышную сферу.

Главное богатство этого многолетника — его цветки. Они темно-красные, бархатные и махровые, достигают в диаметре 4-5 см. С августа по октябрь каждый куст щедро усыпан сотнями сочных ярких соцветий, напоминающих языки пламени. Из-за такого обилия цветов зелень становится почти незаметна, а сад начинает пылать ярким рубиновым заревом.

В уходе этот сорт очень практичен: он зимостоек (выдерживает до -20 °C), но на зиму лучше укрывать, предпочитает солнечные места и не требует сложных агротехник. Благодаря аккуратной форме и обильному цветению «бранхилл ред» идеально подходит для выращивания в открытом грунте, контейнерах и на балконах. Это беспроигрышный вариант для создания ярких осенних композиций.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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