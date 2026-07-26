Детский омбудсмен рассказала о цели удара ВСУ по Кирилловке

Удар по базам отдыха в Кирилловке был нанесен украинскими военными намеренно, заявила в беседе с ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Запорожской области Юлия Сажаева. По ее словам, атака произошла накануне Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе и была направлена против мирных жителей.

Украинские военные прекрасно знали, куда бьют, и все равно беспощадно наносили удары по детям, специально, чтобы устроить такую страшнейшую трагедию , — обратила внимание Сажаева.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины атаковали базы отдыха в курортной Кирилловке на побережье Азовского моря с использованием беспилотников. По информации губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, жертвами произошедшего стали 12 человек, в том числе четверо детей. Ранения получили 19 мирных жителей, среди которых не менее пяти несовершеннолетних.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. День памяти детей — жертв войны в Донбассе ежегодно отмечается 27 июля.

Ранее в станице Раевской под Новороссийском упали обломки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В результате жертв и пострадавших удалось избежать.