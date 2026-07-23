Что нужно сделать в саду в третьей декаде июля: чек-лист для дачника

Что нужно сделать в саду в третьей декаде июля: чек-лист для дачника

Середина лета подходит к концу, а это значит, что дачникам нельзя расслабляться. Третья декада июля для огорода — время, когда закладывается фундамент для осеннего урожая и следующего сезона. Грядки после ранних культур освобождаются, плодовые деревья требуют внимания, а погода ставит новые задачи. В этой статье составили полный чек-лист работ в саду в конце июля. Их следует сделать, чтобы не жалеть об упущенных возможностях. Объясним, какой уход в июле требуется плодовым деревьям и что советует дачникам лунный календарь.

Повторный посев зелени и корнеплодов

Третья декада июля для огорода — идеальное время для повторных посевов. Прогретая почва (до +25°C) ускоряет прорастание семян в 1,5 раза, а сокращающийся световой день снижает риск ожогов.

После уборки ранних зеленных культур и чеснока почва сохраняет высокий запас тепла, что создает идеальные условия для быстрого прорастания семян. Чтобы гарантировать регулярное поступление к столу сочных витаминов, опытные дачники активно проводят повторный посев зелени в июле.

Стоит учитывать, что длинный световой день может провоцировать стрелкование некоторых видов салатов. Поэтому выбирайте сорта, устойчивые к стеблеванию, и организуйте легкое притенение в самые жаркие часы.

Что нужно сделать в саду в третьей декаде июля: чек-лист для дачника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повторный посев зелени в июле позволяет получать нежные листья без горчинки. Главное — обеспечивать молодым всходам достаточный полив, так как пересыхание верхнего слоя почвы на июльском солнце губительно для нежных корешков.

Какую зелень сеять в конце июля?

Укроп, петрушка, кинза — сейте с интервалом в две недели.

Рукола, шпинат, листовой салат — выбирайте сорта, устойчивые к стрелкованию (созревают за 20–40 дней).

Кресс-салат, мангольд, пак-чой — быстрорастущие культуры для июльского посева.

Важный совет: в жару накрывайте посевы белым спанбондом прямо по земле, чтобы палящее солнце не высушило верхний слой почвы до того, как проклюнутся ростки.

Посадка редьки, дайкона и редиса на осенний урожай

Конец месяца — идеальный срок для закладки урожая корнеплодов, предназначенных для длительного зимнего хранения. В это время световой день начинает постепенно сокращаться, что предотвращает выброс цветоносов и стимулирует активное формирование крупного, сочного плода. Именно поэтому посадка редьки и дайкона в июле считается классическим агротехническим приемом, проверенным временем.

После 15 июля наступает отличное время для посева редиса. Если в начале лета из-за слишком длинного светового дня растение часто уходит в ботву и стрелку, то во второй половине июля световой день идет на спад и все силы растения направляются на формирование сочных корнеплодов.

Посадка редьки, дайкона и редиса на осенний урожай Фото: Shutterstock/FOTODOM

Примерно с 20 июля можно сеять и дайкон. В отличие от большинства других овощей, его сажают именно в середине лета, а не весной. В этот период складываются идеальные световые условия, которые позволяют дайкону сформировать крупные, упругие и вкусные корнеплоды как раз к концу октября.

Для посева выбирают черную редьку, маргеланскую (зеленую) редьку, а также различные сорта дайкона и редиса. Семена заделывают во влажную рыхлую почву на глубину в 2–3 сантиметра.

Место для посадки должно быть хорошо освещенным. Чтобы уберечь молодые всходы от крестоцветной блошки, грядку советуем накрыть легким нетканым материалом или регулярно опудривать древесной золой, смешанной с табачной пылью.

После уборки ранних культур — сидераты

Если вы не планируете использовать освободившиеся грядки под повторные овощные посадки, оставлять землю пустующей ни в коем случае нельзя. Открытая почва быстро пересыхает, зарастает сорняками и выветривается. После ранних культур на помощь приходят сидераты, которые выполняют роль естественного и экологически чистого удобрения.

Посев горчицы белой, фацелии, вики, овса или масличной редьки помогает восстановить структуру почвы, обогатить ее азотом, органикой и подавить развитие патогенной микрофлоры, включая фитофтору. Корневая система зеленой массы рыхлит тяжелый грунт на большую глубину.

Через 3–4 недели после появления всходов зеленое удобрение скашивают и заделывают в верхний слой почвы или используют в качестве мульчи, обеспечивая задел плодородия на будущий сезон.

Важно: скашивайте сидераты до цветения, пока стебли мягкие. Не закапывайте зелень глубоко, достаточно заделать на 5–7 см или оставить на поверхности как мульчу.

Уход за плодовыми деревьями: удаление лишних побегов

Уход за плодовыми деревьями в июле включает обязательную обрезку. На яблонях и грушах требуется удалить весь вертикальный молодой прирост путем простого выламывания побегов.

Работы в саду в конце июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Особое внимание стоит обратить на прикорневую поросль и волчки — мощные вертикальные побеги, которые бесполезно расходуют соки дерева. Их необходимо аккуратно удалять или выламывать у самого основания.

Правильный уход за плодовыми деревьями в июле также включает установку подпор (чатал) под тяжелые ветви, гнущиеся под тяжестью плодов, чтобы предотвратить их разломы при порывах ветра. Не забудьте также провести внекорневую подкормку раствором кальция для предотвращения горькой ямчатости у яблок.

В конце июля также начинают окулировку груши, вишни и сливы. У косточковых пород раньше начинается и заканчивается сокодвижение, поэтому окулировку начинают именно с них.

Плодовые деревья нуждаются в поливе. За сезон может потребоваться 3–5 поливов (50–60 л на 1 м²) через 18–20 дней. Молодые деревья поливают из расчета 15–25 л. Чтобы влага сохранялась дольше, используйте мульчирование.

Регулярный сбор падалицы и полив в жару

Летний зной и перепады влажности — это всегда испытание для сада. Своевременный уход за яблонями и грушами поможет сохранить урожай здоровым и предотвратить распространение болезней.

Осыпавшиеся плоды часто содержат личинок яблонной плодожорки. Если яблоко долго лежит на земле, гусеница выбирается из него и возвращается на дерево за новой порцией урожая. Кроме того, гниющие под деревьями плоды становятся источником спор грибка монилиоза (плодовой гнили), которые быстро распространяются ветром и насекомыми на здоровые соседние ветки.

Именно поэтому осматривать приствольные круги стоит каждый день, желательно вечером или ранним утром. Здоровые плоды, которые просто упали от ветра, можно сразу пустить в переработку — сделать из них компоты, повидло или сушку.

Уход за огородом в конце июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зараженную же падалицу с признаками гнили или ходами вредителей нельзя просто бросать в открытую компостную кучу. Ее лучше глубоко прикапывать за пределами участка (на глубину не менее 40–50 см) или закладывать в закрытые компостеры с обработкой биопрепаратами.

Если же вы заметили первые признаки монилиоза прямо на ветках, такие плоды нужно аккуратно снимать, не дожидаясь их падения.

Проводя комплексные работы в саду в конце июля, особое внимание уделяйте глубокому вечернему поливу. Поверхностное увлажнение земли в жару не приносит пользы, так как вода испаряется, не доходя до основных корней.

Деревья требуют промачивания грунта на глубину до 50–60 сантиметров. Если погода стоит сухая, под взрослое дерево необходимо выливать от 5 до 10 ведер воды, после чего приствольный круг обязательно мульчируют скошенной травой или торфом.

Работы по лунному календарю в конце июля

Многие садоводы при планировании агротехнических мероприятий сверяются с фазами Луны. Известно, что положение ночного светила оказывает заметное влияние на движение соков внутри растений, скорость прорастания семян и приживаемость культур.

Лунный календарь садовода на июль сообщает: в конце второго летнего месяца нас ждет полнолуние. В этот раз оно выпадает на 29 июля. Как и период новолуния, этот день традиционно считают не самым лучшим временем для активных и трудоемких дел в саду и огороде. Бытует мнение, что в этот период лучше снизить нагрузки, дать растениям покой, а освободившееся время использовать для отдыха или спокойного планирования будущих посадок и заготовок.

Уход за плодовыми деревьями в июле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Период с 15 по 28 июля — время растущей Луны. В этот фазовый интервал, говорят астрологи, жизненная энергия растений устремляется вверх, подпитывая стебли, листья и формирующиеся плоды.

Эти дни в конце июля по лунному календарю садовода считаются наиболее удачными для посадки и пересадки всех «надземных» культур — зелени, томатов, огурцов, перцев и ягод. Также в период растущей Луны растения максимально эффективно усваивают влагу и питательные вещества, так что это идеальный момент для обильного полива и проведения корневых подкормок.

А еще 27 и 28 июля Луна будет находиться в знаке Козерога. Это время, по мнению астрологов, очень удачно для работ в саду. В дни этого знака растения становятся более морозоустойчивыми, их плоды дольше хранятся. Хорошо проводить обрезку, полив и вносить органические удобрения, но не рекомендуется беспокоить корни пересадкой.

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