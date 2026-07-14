Что можно выращивать дома на подоконнике: зелень, овощи, пряные травы

Что можно выращивать дома на подоконнике

Что можно выращивать дома на подоконнике: зелень, овощи, пряные травы

Компактный огород на подоконнике — это не просто дань моде на экологичный образ жизни, а реальная возможность круглый год иметь под рукой свежую зелень, пряные травы и даже овощи, выращенные своими руками. Вопреки распространенному мнению, для этого не нужны теплицы и огромные площади. А еще комнатный огород для начинающих любителей растениеводства не потребует больших трат. Рассказываем, что даже новички могут вырастить на подоконнике дома, как правильно организовать этот процесс и какие овощи можно вырастить дома без теплицы.

Почему стоит завести домашний огород

Собственная мини-ферма в квартире — это не просто стабильный источник свежих микронутриентов для семейного стола. Уход за комнатными посадками прекрасно снимает стресс, успокаивает нервную систему и выполняет роль приятной медитации после тяжелого рабочего дня. Наблюдение за тем, как из крошечного семечка пробивается первый зеленый росток, возвращает нас к природным ритмам.

Кроме того, это отличный способ устроить кулинарные эксперименты. Добавление веточки свежего ароматного базилика преобразит вкус самой обычной пасты или домашней пиццы. Продуманный комнатный огород для начинающих сити-фермеров позволяет экономить на покупке быстро увядающих упаковок салата из супермаркета, качество которых зимой оставляет желать лучшего. Начинать можно с малого — и результат, который вы увидите уже через пару недель, вас точно вдохновит. Далее расскажем, что можно вырастить на подоконнике у себя дома.

Как выращивать зелень в квартире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зелень: укроп, петрушка, базилик, мята

Ароматные травы легко прощают небольшие ошибки в уходе и быстро наращивают зеленую массу. Зелень на подоконнике можно выращивать круглый год, и некоторые культуры дают урожай уже через 2–3 недели после посева.

Подходящие культуры

Укроп, петрушка, базилик — классика, которая отлично растет в домашних условиях. Для них лучше выбирать восточные или западные окна или использовать досветку.

Мята, мелисса, кинза, шпинат, рукола — эти травы не только разнообразят меню, но и наполнят дом приятным ароматом.

Листовой салат и кресс-салат — одни из самых быстрых культур.

Особенности посадки и размножения

Семена укропа и петрушки перед посадкой рекомендуется замочить в теплой воде на сутки, чтобы вымыть эфирные масла, тормозящие прорастание.

Базилик и мята прекрасно чувствуют себя в обычных пластиковых контейнерах. Мяту можно вырастить даже из обычного черенка, купленного в овощной лавке: просто поставьте веточку в воду, и через неделю она даст крепкие корни.

Такая зелень будет радовать вас на подоконнике круглый год, если вы выделите для нее самое солнечное южное или восточное окно.

Огород в квартире: как организовать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для трав идеально подходят южные, восточные или западные окна.

Оптимальный режим для роста травы — в пределах +18–23°C. Важно, чтобы температура не опускалась ниже +15°C.

Поливайте растения умеренно, только после того, как подсохнет верхний слой грунта. Одинаково опасны как пересушивание земли, так и избыток влаги.

Регулярно срезайте подросшие листья — эта простая процедура стимулирует активный рост новых побегов.

Микрозелень: урожай за 7–10 дней

Если вам не хочется ждать полноценного созревания кустов месяцами, обратите внимание на современный гастрономический тренд. Микрозелень в домашних условиях можно вырастить буквально на салфетке, кокосовом субстрате или даже в обычной неглубокой тарелке без использования земли. Для этого подходят семена гороха, редиса, руколы, горчицы, подсолнечника или брокколи.

Пошаговая инструкция по выращиванию

Используйте качественные семена с пометкой «микрозелень» или «микрогрин». Они не проходят химическую обработку, в отличие от обычных садовых семян.

В качестве основы для корней подойдут кокосовое волокно, вермикулит, чистая марля или даже плотные бумажные полотенца. Субстрат нужно хорошо увлажнить.

Семена высевают на поверхность очень густо, практически ковром.

Накройте емкость прозрачной пленкой или крышкой, чтобы создать парниковый эффект, и поставьте в светлое теплое место.

Как только ростки достигнут высоты 5–10 см и на них развернутся первые настоящие листочки, микрозелень можно срезать ножницами у самого основания и употреблять в пищу.

Микрозелень дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

С этого ультрабыстрого процесса часто и начинается полноценный комнатный огород для начинающих сити-фермеров, ведь быстрый результат мотивирует двигаться дальше.

Острый перец на подоконнике: сорта и уход

Для любителей пикантных блюд и ярких визуальных акцентов отличным выбором станут декоративные кустарники. Успешное и продуктивное выращивание острого перца на окне требует чуть больше терпения, но результат превзойдет все ожидания. Выбирайте специальные низкорослые комнатные сорта, такие как «хабанеро», «огонек», «капсикум» или «аладдин». Они формируют компактные кустики высотой до 30–40 сантиметров.

Перцу необходимы глубокий горшок, регулярный умеренный полив без переувлажнения и обязательное ручное опыление: во время цветения нужно слегка встряхивать веточки, чтобы пыльца переносилась с одного цветка на другой.

Пряные травы: розмарин, тимьян, орегано

Что еще можно вырастить на подоконнике? Пряные травы, список которых очень широк, добавляют блюдам изысканный вкус и аромат, а также обладают полезными свойствами. Они неприхотливы и отлично чувствуют себя в домашних условиях.

Розмарин — требователен к свету и поливу, но при правильном уходе радует ароматом круглый год. Эта зелень на подоконнике очень полезна: она наполняет комнату полезными фитонцидами, которые очищают воздух от бактерий и улучшают концентрацию внимания.

Тимьян (чабрец) — более неприхотлив, хорошо растет даже в условиях нехватки солнца. Его лучше сажать в широкий, но неглубокий горшок с хорошим дренажем.

Орегано (душица), майоран, шалфей — эти травы также можно успешно выращивать на подоконнике.

Микрозелень: урожай за 7–10 дней Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эти травы любят яркое солнце и умеренный, редкий полив после полного просыхания верхнего слоя земли.

Что еще можно вырастить: лук, чеснок, салат

Конечно, травы — это не все, что получится вырастить на подоконнике дома.

Самый простой и знакомый с детства эксперимент — это выгонка зеленого лука в стакане с водой или небольшом ящике. Достаточно взять несколько здоровых луковиц, слегка срезать им верхушки и углубить в питательную среду. Буквально через пару дней появятся первые сочные перья.

Чеснок — отличная культура для получения ранней сочной зелени. Чтобы перья нарастали быстро и были насыщенными, ему требуются оптимальная температура, регулярный полив и правильные подкормки.

А еще обратите внимание на кустовые томаты черри или короткоплодные партенокарпические огурцы, не требующие опыления пчелами. Правда, это уже вариант для продвинутых садоводов.

Листовой салат тоже отлично поддается культивации, но он чувствителен к сухому воздуху от радиаторов отопления. Чтобы зелень на подоконнике круглый год оставалась хрустящей и сочной, регулярно опрыскивайте листья чистой водой из пульверизатора или установите рядом ультразвуковой увлажнитель воздуха.

Уход за домашним огородом: свет, полив, подкормка

Чтобы растения стабильно развивались и радовали хорошим урожаем, важно создать для них правильный микроклимат. Вот основные параметры, за которыми нужно следить.

Как выращивать помидоры дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большинству культур требуется много света, поэтому горшки лучше всего ставить на южные или восточные окна. В осенне-зимний период растения необходимо подсвечивать с помощью LED-фитолампы с полным спектром: для зелени понадобится мощность 60–100 Вт на 1 кв. м, а для плодовых овощей — 100–200 Вт.

Земля должна быть влажной, но избыток воды опасен — в постоянной сырости корни быстро загнивают. Проверить необходимость полива легко: опустите палец в грунт на 2–3 см, и если там сухо, значит, пора поливать.

Если изначально посадить растения в качественный, питательный и плодородный грунт, то дополнительные удобрения могут вообще не понадобиться. При явной необходимости можно использовать специальные комплексные составы для овощных культур.

Оптимальный режим для большинства домашних растений — в пределах +18–22°C. Главное — беречь посадки от ледяных сквозняков и резких температурных скачков.

Для домашнего огорода выбирайте легкую, рыхлую почву, которая хорошо пропускает воздух. Сажать растения можно в любые ящики, горшки или пластиковые контейнеры, но в них обязательно должны быть дренажные отверстия для отвода лишней влаги.

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