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12 июля 2026 в 06:00

Лук и чеснок: определяем время уборки по ботве — простой признак, подскажет, когда пора выкапывать

Фото: D-NEWS.ru
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Главный секрет долгого хранения лука и чеснока — вовремя убрать их с грядки, и лучший помощник в этом деле — сама ботва, которая подает четкие сигналы о созревании.

Для репчатого лука самый очевидный признак готовности — массовое полегание пера, когда 70–80% ботвы желтеет и ложится на землю, а шейка луковицы (место соединения пера с головкой) становится тонкой, сухой и мягкой. Если головка уже выглядывает из почвы, обратите внимание на ее кожуру — шелушение верхних чешуй служит верным признаком созревания, а сухие покровные чешуи должны легко отслаиваться.

У чеснока сигналы схожие: нижние листья начинают желтеть и подсыхать, верхние чешуйки становятся сухими и истончаются, а у стрелкующихся сортов — лопается оболочка соцветия-зонтика.

Важно не передерживать урожай в земле: если лук или чеснок начнут отращивать новые корни или стрелки, лежкость резко ухудшится.

Ранее сообщалось, на какие грядки можно лить настой крапивы, а на какие — нет.

Проверено редакцией
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