Настой крапивы — куда лить, а куда нет: овощи и ягоды, которые нуждаются в этой подкормке

Настой крапивы — куда лить, а куда нет: овощи и ягоды, которые нуждаются в этой подкормке

Настой крапивы — это, пожалуй, самое доступное органическое удобрение, которое можно приготовить бесплатно из сорняков, растущих под забором, но подходит оно далеко не всем культурам.

Этот настой категорически нельзя использовать для лука, чеснока и всех бобовых — гороха, фасоли и бобов.

Что касается корнеплодов вроде моркови, редиса и свеклы, то их можно полить настоем только в самом начале роста, иначе все силы уйдут в ботву, а корнеплоды вырастут мелкими и рыхлыми.

На пользу настой из крапивы пойдет пасленовым культурам: томаты, огурцы, перец, баклажаны и картофель. Он нужен им в период активной вегетации и цветения, так как калий и азот в составе настоя стимулируют образование завязей.

Очень любит крапиву и клубника — она становится слаще и крупнее. Из плодовых деревьев и кустарников отлично отзовутся на подкормку яблони, груши, смородина, малина и крыжовник.

Правило простое: если растение выращивают ради «вершков» (листьев и плодов), крапива ему помощник; если ради «корешков» — от удобрения лучше отказаться.

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