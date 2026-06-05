Всего несколько зубочисток — и проблема со слизнями решена: защищают лучше любой отравы

Всего несколько зубочисток — и проблема со слизнями решена: защищают лучше любой отравы

Если слизни объедают капусту и клубнику, а возиться с химией или собирать их по ночам нет сил, попробуйте старый дачный метод с обычными зубочистками.

Слизни имеют нежное тело, которое легко травмируется обо что-то острое, и просто не могут проползти через частокол из острых «копий».

Возьмите упаковку деревянных зубочисток, обмакните их кончики в смесь соли и пищевой соды (это вызовет у вредителя сильный ожог и обезвоживание) и воткните их острым краем вверх прямо в землю вокруг куста.

Чтобы усилить эффект, добавьте пару капель растительного масла на кончик зубочистки — масло привлечет вредителя и заставит его проползти через «колючку». При движении слизень натыкается на острые края, получает микротравмы и вскоре гибнет от потери влаги, а живые сородичи, почуяв опасность, покидают грядку.

Эффективнее всего устанавливать «забор» вокруг молодых всходов, которые слизни любят больше всего. Минус метода — зубочистки нужно обновлять после каждого дождя, смывающего соль. Зато это абсолютно безопасно для детей, домашних животных и самой почвы.

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