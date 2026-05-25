Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 19:30

Поливаю этим смородину во время цветения — через месяц собираю крупные и сладкие ягоды

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы смородина порадовала крупными, сладкими, почти медовыми ягодами, главное правило — никакого азота во время цветения. Калий и фосфор — вот что реально работает на урожай.

Самый эффективный и быстрый способ — подкормка монофосфатом калия. Разведите 7–10 граммов на 10 литров теплой воды и полейте кусты строго под корень, отступив от центра 25–30 см, где находятся активные корни.

Результат не заставит себя ждать: ягоды станут заметно крупнее, нальются сахаром, а отрыв будет сухим — смородина не будет размазываться в руках при сборе. Из народных средств идеально работает зольный настой: стакан древесной золы залейте 10 литрами кипятка, настаивайте сутки.

В золе содержится калий, который напрямую отвечает за сладость, и масса микроэлементов для здоровья куста. Поливайте зольным настоем раз в две недели во время цветения и формирования завязей.

А чтобы завязей было еще больше и ягоды не осыпались, опрыскайте кусты борной кислотой: 2 грамма на 10 литров воды (растворите сначала в стакане горячей воды).

И помните главное: перед любой подкормкой обязательно пролейте кусты чистой водой, иначе можно сжечь корни.

Ранее был назван цветок, который отпугивает тлю со всего участка.

Проверено редакцией
Общество
ягоды
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны сообщило об остановленной атаке дронов ВСУ
Путин утвердил важную меру поддержки бойцов СВО и их семей
Момотова выгнали из судейской отставки
Американские власти озвучили выводы по стрельбе у Белого дома
Захарова объяснила, почему британские парламентарии «несут чушь»
В небе над Калининградом кружат десятки самолетов
Сотрудника ТЦК прокатили на капоте
Пожарные пострадали после атаки ВСУ в российском регионе
Продавцы маркетплейсов пришли в ярость из-за серьезной проблемы
Стало известно, когда старшеклассники увидят новые учебники по информатике
«Анти-Россия»: социолог объяснил нежелание Киева мириться с Москвой
Удар по Старобельску, Си Цзиньпин прикрикнул на Трампа: что будет дальше
Митрополита Илариона после задержания морили голодом
Раскрыты официальные доходы гадалки Ермака
В РАН назвали митрополита Илариона жертвой антироссийской кампании Запада
Историк спецслужб оценил вероятность ликвидации Зеленского Россией
Ветеран «Альфы» предположил, кто стоит за минированием газовоза в Усть-Луге
В Херсонской области обесточены пять муниципальных округов
Новые меры по борьбе с уклонистами ввели в России
Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.