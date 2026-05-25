Поливаю этим смородину во время цветения — через месяц собираю крупные и сладкие ягоды

Поливаю этим смородину во время цветения — через месяц собираю крупные и сладкие ягоды

Чтобы смородина порадовала крупными, сладкими, почти медовыми ягодами, главное правило — никакого азота во время цветения. Калий и фосфор — вот что реально работает на урожай.

Самый эффективный и быстрый способ — подкормка монофосфатом калия. Разведите 7–10 граммов на 10 литров теплой воды и полейте кусты строго под корень, отступив от центра 25–30 см, где находятся активные корни.

Результат не заставит себя ждать: ягоды станут заметно крупнее, нальются сахаром, а отрыв будет сухим — смородина не будет размазываться в руках при сборе. Из народных средств идеально работает зольный настой: стакан древесной золы залейте 10 литрами кипятка, настаивайте сутки.

В золе содержится калий, который напрямую отвечает за сладость, и масса микроэлементов для здоровья куста. Поливайте зольным настоем раз в две недели во время цветения и формирования завязей.

А чтобы завязей было еще больше и ягоды не осыпались, опрыскайте кусты борной кислотой: 2 грамма на 10 литров воды (растворите сначала в стакане горячей воды).

И помните главное: перед любой подкормкой обязательно пролейте кусты чистой водой, иначе можно сжечь корни.

Ранее был назван цветок, который отпугивает тлю со всего участка.