Цветет жимолость — не зевай: как полив и подкормки влияют на сладость ягод

Жимолость только начинает цвести, и в этот момент закладывается будущий урожай. Ошибка в уходе сейчас может обернуться мелкими ягодами или их осыпанием. Но если все сделать вовремя, куст отблагодарит крупными и сладкими плодами.

Важно помнить, что потенциал урожая сформировался еще в прошлом сезоне, когда закладывались цветочные почки. Сейчас задача садовода — не испортить результат. Погода тоже вмешивается: сильные заморозки мешают завязям, хотя сама жимолость выдерживает кратковременные холода до −8°C. Большую роль играет и сорт — в средней полосе лучше работают холодостойкие и поздноцветущие варианты.

Самое главное в период цветения — вода. Жимолость любит влагу, а ее корни расположены близко к поверхности. Если земля пересыхает, куст может сбросить цветки. Полив нужен обильный, чтобы почва промокала примерно на 25–30 см, обычно это 2–3 ведра на куст. От этого зависит не только количество ягод, но и их вкус.

Не стоит забывать про мульчу. Она защищает землю от перегрева, удерживает влагу и снижает необходимость прополки. В результате завязи держатся лучше, а ягоды получаются крупнее.

Подкормки в этот период тоже важны. Хорошо работает органика, особенно настой куриного помета или зола. Из минеральных удобрений используют нитроаммофоску или монофосфат калия. Для лучшего формирования завязей иногда применяют борную кислоту, но только один раз за сезон.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда делает упор на полив во время цветения. Она советует не подкармливать жимолость «вслепую» — лучше заранее оценить состояние куста и не перегружать его лишними удобрениями, чтобы ягоды не потеряли вкус.

