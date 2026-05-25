Цветок для ленивой дачи: сажаете — и сад горит ярким факелом с июля до октябрьских заморозков

Гелениум — это настоящий огненный фейерверк. Он цветет с конца июля до самых октябрьских заморозков, а иногда и до ноября, если осень теплая.

Его соцветия-ромашки диаметром до 7 см окрашены в пламенные оттенки золотисто-желтого, оранжевого, медно-красного и даже пурпурного с коричневым отливом, причем лепестки часто имеют двухцветные переходы и мазки, что делает каждый куст неповторимым.

На даче он хорош своей абсолютной неприхотливостью и зимостойкостью: выдерживает морозы до -35 °C без укрытия, не болеет, не требует подвязки, а растет на любых почвах, кроме болотистых.

Уникальность гелениума в его биологии: у него нет зимующего корневища — каждую осень материнское растение отмирает, но у основания побега заранее закладывается новая розетка с корнями, поэтому цветок как бы «рождается заново» каждую весну и не теряет декоративности годами.

Просто посадите его в солнечном месте, обеспечьте полив в засуху и раз в 3-4 года делите куст — и осенью ваш сад будет гореть ярким факелом.

