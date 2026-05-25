Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 15:00

Цветок для ленивой дачи: сажаете — и сад горит ярким факелом с июля до октябрьских заморозков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гелениум — это настоящий огненный фейерверк. Он цветет с конца июля до самых октябрьских заморозков, а иногда и до ноября, если осень теплая.

Его соцветия-ромашки диаметром до 7 см окрашены в пламенные оттенки золотисто-желтого, оранжевого, медно-красного и даже пурпурного с коричневым отливом, причем лепестки часто имеют двухцветные переходы и мазки, что делает каждый куст неповторимым.

На даче он хорош своей абсолютной неприхотливостью и зимостойкостью: выдерживает морозы до -35 °C без укрытия, не болеет, не требует подвязки, а растет на любых почвах, кроме болотистых.

Уникальность гелениума в его биологии: у него нет зимующего корневища — каждую осень материнское растение отмирает, но у основания побега заранее закладывается новая розетка с корнями, поэтому цветок как бы «рождается заново» каждую весну и не теряет декоративности годами.

Просто посадите его в солнечном месте, обеспечьте полив в засуху и раз в 3-4 года делите куст — и осенью ваш сад будет гореть ярким факелом.

Ранее было названо растение, которое цветет как стая лилий белого, розового и желтого цвета.

Проверено редакцией
Читайте также
Финуправляющий Блиновской оспорила конфискацию активов «королевы марафонов»
Общество
Финуправляющий Блиновской оспорила конфискацию активов «королевы марафонов»
«Он хвалил нас»: Вован и Лексус о возможном разговоре с Трампом в будущем
Общество
«Он хвалил нас»: Вован и Лексус о возможном разговоре с Трампом в будущем
Один куст дает до 20 тысяч рубиновых «пуговиц»: цветет с июня до заморозков без капризов
Общество
Один куст дает до 20 тысяч рубиновых «пуговиц»: цветет с июня до заморозков без капризов
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
И рассада — крепыши, и приживается почти 100%: как использовать дрожжи, чтобы все пошло в рост
Общество
И рассада — крепыши, и приживается почти 100%: как использовать дрожжи, чтобы все пошло в рост
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инженер ответил, как ускорить работу смартфона
Апрельский холод, дожди и высокая влажность: погода в Москве в конце недели
Под Липецком по дороге домой пропали отец и сын
Рособрнадзор объявил предупреждения трем московским вузам
Лавров высоко оценил намерение ряда стран Африки открыть дипмиссии в Москве
Появились кадры атакованного в Средиземном море газовозе «Арктик Метагаз»
Вспышка бруцеллеза произошла в астраханском монастыре
В Госдуме раскритиковали идею выдавать интернет за хорошее поведение
Ученый объяснил, к чему приведет таяние «ледника Судного дня»
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Две книги Лимонова промаркируют из-за упоминаний наркотиков
Священник ответил, оказывают ли давление на РПЦ в Европе
Водитель на BMW сбил двух студентов
«Вызов брошен»: Захарова жестко высказалась о борьбе с историей
Беглый журналист-иноагент подал жалобу на вынесенный ему приговор
Политолог ответил, почему в США не могут обеспечить безопасность Трампа
Терапевт дала советы, как правильно выбрать санаторий
В Генконсульстве раскрыли состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Защита экс-замглавы метро Москвы Дощатова обжалует приговор
Больше 10 малышей подхватили сальмонеллез в детском центре
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.