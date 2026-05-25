И рассада — крепыши, и приживается почти 100%: как использовать дрожжи, чтобы все пошло в рост

Обычные пекарские дрожжи многие дачники используют как натуральную подкормку для рассады и после высадки в грунт. При правильной дозировке они действительно работают как мягкий стимулятор: корневая система быстрее трогается в рост, растения легче переносят пересадку и быстрее набирают силу. Но здесь важно не переборщить — слишком крепкий раствор дает обратный эффект.

Главная ошибка — лить дрожжевой концентрат прямо под корень или по сухой почве. В такой среде начинается активное брожение, грунт закисает, воздухообмен ухудшается, а слабые корешки могут начать подпревать. Вместо роста рассада останавливается, листья теряют тургор, а корневая система работает хуже.

Рабочий раствор готовят просто: 10–11 г сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара растворяют в 1 литре теплой воды и оставляют на несколько часов до появления пены. Затем 1 стакан этого настоя разводят в 10 литрах теплой воды.

Поливать нужно только по заранее влажной земле. Под небольшой куст рассады обычно хватает 300–500 мл. После такой подкормки корни начинают активно осваивать почву, рассада быстрее укореняется и легче переносит перепады температуры после высадки.

За сезон такой полив лучше делать не чаще 2–3 раз: сразу после пересадки, затем в начале активного роста. А после дрожжевой подкормки многие огородники дополнительно подсыпают немного золы — это помогает восполнить калий и кальций, которые растения активно расходуют в этот период.

Ольга Шмырева
