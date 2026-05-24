24 мая 2026 в 19:05

Какие цветы еще не поздно сажать в конце мая. Точно зацветут уже этим летом

Какие цветы еще не поздно сажать в конце мая? На самом деле вариантов больше, чем кажется. Если земля уже прогрелась, многие однолетники можно сеять прямо в грунт — и уже этим летом они успеют зацвести без рассады и лишней возни. Причем это не только привычные календула или космея, а и более эффектные цветы — с крупными бутонами, нежными лепестками и ярким долгим цветением.

Один из самых надежных вариантов — цинния. Всходит быстро, любит теплую почву и уже через 8–10 недель начинает цвести крупными яркими шапками.

Очень быстро зацветает эшшольция. Ее ажурная сизая листва появляется быстро, а затем раскрываются яркие шелковистые цветки — от кремовых до оранжевых и розовых.

Еще один красивый вариант — кларкия. Нежная, воздушная, с шелковистыми цветками как у мини-розочек. Посеянная в мае обычно зацветает уже в июле.

Хорошо успевает зацвести и годеция — с крупными атласными цветками розового, малинового или белого оттенка. Очень эффектно смотрится массивом.

И один из самых недооцененных вариантов — нигелла (чернушка дамасская). У нее кружевная листва, необычные цветки и декоративные коробочки после цветения. Посеянная в мае, зацветает летом без проблем.

Общество
Ольга Шмырева
