Сальдо уличил Запад в сокрытии правды об обстрелах Алешек Сальдо указал на пропагандистский прием в материале Times об Алешках

Автор британской газеты The Times скрыл факты обстрелов прифронтового города Алешки, расположенного на левом берегу Херсонской области, написал в МАКСе губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, журналист применил старый пропагандистский метод, не упомянув, что удары наносятся Вооруженными силами Украины.

Британская The Times выпустила материал об Алешках. О погибших мирных жителях, разрушенных домах и беспилотниках, которые терроризируют город. Казалось бы, правда наконец пробилась на страницы западной прессы. Но нет, — подчеркнул Сальдо.

Он добавил, что в материале замалчивается информация о гибели мирных жителей от украинских беспилотников и артиллерии. Вместо этого читателю внушается мысль, что дроны ВСУ атакуют исключительно военные объекты. Губернатор охарактеризовал этот подход как классический прием пропаганды: описать преступление, но утаить имя преступника.

Ранее Сальдо сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удар по территории центральной районной больницы в Алешках. Как отметил глава региона, в результате инцидента никто не пострадал.