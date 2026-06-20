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20 июня 2026 в 21:15

Сальдо уличил Запад в сокрытии правды об обстрелах Алешек

Сальдо указал на пропагандистский прием в материале Times об Алешках

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Автор британской газеты The Times скрыл факты обстрелов прифронтового города Алешки, расположенного на левом берегу Херсонской области, написал в МАКСе губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, журналист применил старый пропагандистский метод, не упомянув, что удары наносятся Вооруженными силами Украины.

Британская The Times выпустила материал об Алешках. О погибших мирных жителях, разрушенных домах и беспилотниках, которые терроризируют город. Казалось бы, правда наконец пробилась на страницы западной прессы. Но нет, — подчеркнул Сальдо.

Он добавил, что в материале замалчивается информация о гибели мирных жителей от украинских беспилотников и артиллерии. Вместо этого читателю внушается мысль, что дроны ВСУ атакуют исключительно военные объекты. Губернатор охарактеризовал этот подход как классический прием пропаганды: описать преступление, но утаить имя преступника.

Ранее Сальдо сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удар по территории центральной районной больницы в Алешках. Как отметил глава региона, в результате инцидента никто не пострадал.

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