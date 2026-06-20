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20 июня 2026 в 21:11

Конфликт с Ираном расколол идиллию внутри правительства США

В правительстве США усилились разногласия из-за позиции Трампа по Ирану

Здание Пентагона Здание Пентагона Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В американском правительстве усиливается разобщенность между ключевыми фигурами на фоне перехода в очередную стадию военной кампании в Иране, передает CNN. Представители Пентагона во время закрытых совещаний с членами Конгресса акцентируют внимание на том, что задачи США сводятся лишь к ликвидации иранских пусковых установок для баллистических ракет. При этом удары по ядерным объектам не предусмотрены, равно как и попытки сменить действующий в Тегеране политический режим, говорится в материале.

В то же время Трамп использует совершенно иную риторику. В пятницу он выдвинул дополнительное требование для прекращения военных действий — «безоговорочную капитуляцию» Ирана. Законодатели, присутствовавшие на брифингах, отмечают, что не понимают, каким образом президент сможет определить, что поставленные задачи выполнены, и располагает ли он хоть каким-то планом действий.

Руководитель Пентагона Пит Хегсет пренебрежительно высказался о повторении практики «государственного строительства», которая была характерна для предыдущих американских администраций. При этом Хегсет не стал исключать возможность отправки сухопутных подразделений США на территорию Ирана. На фоне нарастающей неопределенности и снижения популярности конфликта внутри Соединенных Штатов вопрос о том, каким образом и в какие сроки завершится эта война, остается открытым.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц предпринял попытку получить от Трампа ясное разъяснение относительно того, когда завершится вооруженный конфликт с Ираном. Однако ответ, который дал глава Белого дома, оказался неопределенным и уклончивым. Такое положение дел наблюдается с самого начала боевых действий. Отмечается, что союзники по-прежнему не получили четко сформулированной стратегии.

Ранее Иран сделал заявление в адрес Соединенных Штатов, указав на возможные последствия нарушения соглашения. Как отметил председатель парламента Ирана Мохаммад-Бакер Галибаф, Тегеран готов дать резкий отпор в случае, если американская сторона нарушит условия договора.

США
Иран
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
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Конфликт с Ираном расколол идиллию внутри правительства США
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