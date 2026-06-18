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18 июня 2026 в 16:04

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая Фото: Shutterstock/FOTODOM
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То, как вы организуете полив огурцов и томатов, напрямую влияет на их самочувствие и количество плодов. Но не менее важно знать, когда лучше вообще не браться за лейку — в определенных ситуациях лишняя влага приносит только вред, провоцируя болезни и ослабляя посадки.

Как не убить помидоры: когда нельзя поливать

  • Первые дни после пересадки рассады. Как только вы переместили молодые кустики в открытый грунт или теплицу, на 4–5 дней забудьте о поливе. Это нужно, чтобы корешки спокойно адаптировались, тронулись в рост и не начали гнить в сырой среде.
  • Середина жаркого дня. Если поливать томаты в полдень, когда солнце в зените, вода испарится мгновенно, толку от нее почти ноль. А главное — капельки, оставшиеся на листве и стеблях, работают как крошечные линзы: они фокусируют солнечные лучи и оставляют настоящие ожоги на растениях.
  • Стадия дозревания плодов. В этот период обильный полив провоцирует кусты на активный рост зелени — листьев и пасынков, а не на налив томатов. В итоге страдают вкусовые качества, мякоть становится водянистой, а кожица не выдерживает и трескается прямо на ветках.
  • Период затяжных дождей и сырости. Когда воздух и так перенасыщен влагой, дополнительный полив только ухудшает ситуацию. Создается идеальная среда для грибка: корни задыхаются и загнивают, а по листьям быстро расползается фитофтора и другие напасти.
  • Почва влажная на глубине 3–5 см. Прежде чем браться за шланг, проверьте землю пальцем или маленькой лопаткой. Если под верхней сухой корочкой грунт еще мокрый — повремените. Избыток воды мешает корням усваивать питательные элементы и почти всегда ведет к вспышке заболеваний.

От жары до заморозков: как нельзя поливать огурцы От жары до заморозков: как нельзя поливать огурцы Фото: Shutterstock/FOTODOM

От жары до заморозков: как нельзя поливать огурцы

  • Холодная вода из скважины или водопровода. Корневая система огурцов крайне чувствительна к перепадам температур. Ледяной душ — сильнейший стресс, после которого рост замедляется, завязи могут осыпаться, а на листьях появляются мучнистая роса или серая гниль. Всегда давайте воде прогреться до комнатной температуры (+20…+25 °C) в бочке или другой емкости.
  • Полив в дневную жару. Как и в случае с помидорами, огурцы не выносят, когда их орошают под палящими лучами. Солнце быстро выпаривает влагу из земли, а оставшиеся на ботве капли вызывают ожоги — листья желтеют и сохнут по краям.
  • Грунт еще не просох после предыдущего полива. Огурцы любят пить, но болото под корнями им противопоказано. Если почва сырая и липкая, корни начинают задыхаться без кислорода, легко поражаются корневыми гнилями, а куст чахнет на глазах.
  • Полив в холодные вечерние или ночные часы. В прохладное время суток (особенно в теплицах, где ночью температура падает резко) мокрая земля приводит к переохлаждению корневой системы. Это прямой путь к развитию грибковых инфекций и загниванию плетей у основания.

Советы для богатого урожая

Запомните золотое правило: лучшее время для увлажнения грядок — раннее утро, когда солнце еще не припекает, или поздний вечер, после захода. В эти часы вода успевает впитаться вглубь, почти не уходя на испарение. И никогда не используйте ледяную воду прямо из-под крана — дайте ей отстояться хотя бы несколько часов или собирайте дождевую. Оптимальный вариант — жидкость той же температуры, что и окружающий воздух.

Советы для богатого урожая Советы для богатого урожая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не забывайте и о других важных приемах: регулярно подкармливайте овощи, мульчируйте посадки соломой или перегноем (это сохранит влагу и убережет от перегрева), аккуратно рыхлите поверхность после полива, чтобы не образовалась корка. И главное — лейте всегда строго под корень, стараясь не мочить листья и стебли. Особенно это касается томатов: влага на ботве провоцирует фитофтору.

Если будете следовать этим нехитрым правилам, избежите типичных ошибок новичков, сбережете здоровье своих огурцов и помидоров и в итоге соберете отличный урожай без потерь. Удачи на грядках!

Ранее мы рассказали, как правильно сделать компост в саду.

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