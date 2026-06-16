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16 июня 2026 в 11:00

График отключения воды в Москве — 2026: как узнать и почему это нужно

График отключения воды в Москве — 2026: как узнать и почему это нужно График отключения воды в Москве — 2026: как узнать и почему это нужно Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Плановые отключения горячей воды в Москве в 2026 году традиционно стартуют с середины мая. Для многих столичных жителей это ежегодное испытание на прочность: тазики, чайники и строгая экономия воды в ванной. Все дело в том, что обширную систему централизованного теплоснабжения города необходимо подготовить к отопительному сезону, чтобы в морозы не остаться без тепла.

Список сайтов, где можно найти график по адресу (mos.ru, МОЭК)

Самый проверенный и надежный способ узнать, когда отключат воду, — зайти на портал mos.ru. В разделе «Дом и двор» есть специальный сервис, где нужно ввести свой адрес, и система покажет даты отключения для вашего дома. Второй удобный вариант — сайт компании «МОЭК» (moek.ru). Там есть отдельный раздел online.moek.ru, куда тоже достаточно вбить улицу и номер дома.

Любителям мобильных устройств подойдут приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Если в профиле указан ваш адрес, приложение само пришлет уведомление, когда вода будет отключена.

Ну и старый проверенный способ: управляющая компания обязана вывесить объявление в подъезде не позднее чем за 10 дней до отключения. Если у вас есть вопросы, можно позвонить в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53 или в справочную правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Почему отключают горячую воду летом: гидравлические испытания (опрессовка)

Горячая вода в многоквартирные дома подается под высоким давлением, в таких условиях материал труб изнашивается, появляются слабые места, которые могут не выдержать в самый холодный период, когда в системе также циркулирует отопление. Именно летом, когда квартиры не отапливаются, провести профилактику наиболее безопасно.

Специалисты проводят гидравлические испытания, или опрессовку. Для этого систему временно выводят из эксплуатации, а в трубы подают воду под избыточно повышенным давлением. Если где-то есть слабое место, труба даст течь или лопнет прямо во время проверки. Это позволяет обнаружить проблему и заменить участок.

Почему отключают горячую воду летом: гидравлические испытания (опрессовка) Почему отключают горячую воду летом: гидравлические испытания (опрессовка) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие удивляются, что даже в новых домах, построенных недавно, воду отключают. Казалось бы, трубы новые, зачем их проверять? Однако специалисты поясняют: любая система требует профилактики. Даже самая качественная установка со временем изнашивается, и отказ от плановой проверки может привести к аварии в самый неподходящий момент.

Что будет, если не отключать воду и не проверять трубы

Представьте: зима, мороз минус 20. В подвале дома или на магистральной трубе происходит прорыв. Чтобы устранить аварию, нужно перекрыть воду и отопление в нескольких кварталах. Жильцы сидят в холодных квартирах часами, а иногда и сутками, пока ремонтники в мерзлой земле ищут место разрыва. Именно для того, чтобы избежать таких ситуаций, воду и отключают летом на короткий срок по заранее составленному графику.

Допустимые сроки отключения по закону

Федеральные нормы разрешают отключать горячую воду для профилактики не более чем на 14 дней. Москва, как город, где профилактика поставлена на поток, ужесточила эти требования: столичный стандарт — не больше 10 дней по конкретному адресу. В некоторых новых районах, где установлено самое современное оборудование, срок может быть еще короче — от трех до семи дней.

Профилактический сезон длится до конца августа. Отключения проводят волновым методом: разные районы в разное время, чтобы город не оставался без горячей воды целиком. Этим занимается единый оператор «МОЭК», который координирует работы в столице.

Куда жаловаться, если воду не включили вовремя

Если прошло 10 дней, а вода из крана все еще едва теплая, нужно действовать. Первым делом позвоните в диспетчерскую вашей управляющей компании. Возможно, задержка всего на несколько часов. Если ответ не устроил, а профилактика затягивается, подайте письменную жалобу в УК с требованием восстановить подачу воды.

Далее можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию Москвы. Этот орган следит за соблюдением жилищного законодательства и быстро реагирует на нарушения. Также помогает портал «Госуслуги», где в разделе ЖКХ можно отправить электронную жалобу, и Роспотребнадзор, если нарушены санитарные нормы. И помните: за каждый день превышения нормативного срока отключения вы имеете право на перерасчет платы за коммунальные услуги. Сохраняйте копии жалоб — они пригодятся, чтобы подтвердить факт нарушения.

Ранее мы рассказали о нормах шума в СНТ в 2026 году.

Москва
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Оксана Головина
О. Головина
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