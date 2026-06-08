Летние каникулы 2026 года уже начались, и у родителей, которые работают, часто возникает вопрос: чем занять ребенка на летних каникулах, чтобы отдых был не только веселым, но и полезным, а главное — безопасным? Хорошая новость в том, что выбор огромен — от классических лагерей и активного спорта до современных онлайн-форматов и даже первой подработки для старшеклассников.

Дошкольники: развивающие игры, прогулки, творчество, чтение

Для самых маленьких лето — это прежде всего время для игр и укрепления здоровья. Эксперты Министерства просвещения напоминают, что в этом возрасте крайне важно соблюдать режим дня. Малышам 3–5 лет необходимо от 11 до 12,5 часа сна, из которых около двух часов — дневной сон, а детям 5–7 лет — 10 часов ночного сна и 1,5 часа дневного.

Ключевой элемент летнего досуга — ежедневные прогулки. Проводить на свежем воздухе желательно не менее 3–4 часов в день. Что именно делать на прогулке ребенку? Можно организовать настоящий «летний вернисаж» с рисунками на асфальте, устроить день велосипеда или самоката для развития координации или просто отправиться в семейный поход. Помимо подвижных игр, стоит выделить время для спокойных занятий, таких как чтение и творчество. Чтобы процесс обучения не прерывался, можно использовать специальные летние пособия, которые включают в себя задания по математике, русскому, английскому языку и чтению. Такая «школа» в мягкой, игровой форме поможет ребенку сохранить и закрепить полученные в детском саду или начальных классах знания.

Чем занять ребенка летом: идеи для малышей, младших школьников и подростков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Младшеклассники: лагеря, кружки, спорт, летние школы, проекты

Для детей младшего школьного возраста (7–12 лет) главный запрос — активный и разнообразный досуг. Популярным форматом остаются городские лагеря. Для ребят постарше (13–17 лет) открыты бесплатные спортивно-патриотические лагеря, например в Москве и Московской области этим летом их открыто несколько. Ребята живут в палатках с кондиционерами, их ждут пятиразовое питание, занятия по тактической подготовке, управлению дронами, скалолазание, а также спортивные турниры по волейболу, футболу и баскетболу.

Впрочем, чтобы оставаться в тонусе, необязательно уезжать далеко. Можно разнообразить досуг с помощью игр у воды (в бассейне или на озере), устроить турнир по пинг-понгу, запустить воздушного змея или освоить новые виды спорта на городских скалодромах и в батутных центрах.

Альтернативой выездному лагерю может стать летняя школа или профильный клуб. Такие учреждения работают в дневное время (например с 09:00 до 16:00), что удобно для работающих родителей. Их программы включают в себя повторение школьной программы (математика, грамматика), чтение с развитием техники и понимания, спортивные и творческие активности, а также прогулки. Некоторые клубы делают акцент на конкретных навыках, например на развитии интеллекта, памяти и скорочтения.

Подростки: подработка, волонтерство, походы, языковые курсы, предпринимательство

Старшеклассникам хочется больше свободы и, возможно, первых самостоятельных заработков. В 2026 году рынок труда для подростков особенно активен. Количество вакансий для несовершеннолетних за апрель-май выросло на 43% по сравнению с мартом, превысив 1,8 тысячи. Самые популярные предложения: курьеры, промоутеры, официанты, бариста, продавцы-консультанты, аниматоры и помощники вожатых в детских лагерях. Однако подростки все чаще ищут работу и в цифровой сфере: их интересуют SMM-менеджмент, копирайтинг, веб-дизайн, тестирование нейросетей и модерация онлайн-сообществ. Стоит начинать поиск подработки для подростка вместе с родителями и готовить резюме. Можно обратиться в центры «Моя карьера», где помогут с профориентацией и подбором вакансий.

Чем занять ребенка летом-2026: идеи для всех возрастов — от дошколят до старшеклассников Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тем, кто не хочет работать, но мечтает о приключениях, придутся по душе активные походы и экспедиции. Организованные туры для молодежи предлагают многодневные сплавы по рекам (рафтинг), SUP-серфинг, велопоходы на 50 км, конные прогулки, каньонинг и скалолазание. Отличным вариантом станут и специализированные языковые или IT-курсы. Многие школы языков предлагают умные каникулы и интенсивы по английскому. А интерес к технологиям можно удовлетворить в клубах робототехники и программирования, где проводят бесплатные ИТ-квесты, а также лекции о профессиях будущего.

Чем занять ребенка, если родители работают: группы продленного дня, онлайн-лагеря

Если родители работают и не могут постоянно находиться с ребенком, на помощь приходят дневные группы продленного дня, которые есть при многих школах, а также при частных образовательных центрах и летних школах. Еще один вариант — онлайн-лагеря, которые стремительно набирают популярность. Их главное преимущество — ребенок находится дома, под присмотром, при этом осваивает программу вживую с преподавателями и общается со сверстниками из других городов. Например, некоторые образовательные платформы проводят бесплатные летние онлайн-лагеря, где дети создают своих персонажей и проходят интерактивные квесты: дошкольники и ученики младших классов развивают логику и креативность, а старшеклассники учатся программированию, работе с нейросетями и английскому по фильмам.

Чем занять ребенка, если родители работают: группы продленного дня, онлайн-лагеря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Активный отдых: велопоходы, бассейн, поездки на природу

Не стоит забывать и о классическом семейном отдыхе. Велосипедные и пешие прогулки в городских парках, поездки за город на пикник или к водоему — отличный способ провести выходные. В теплую погоду можно устраивать заплывы в открытых бассейнах, а также практиковать закаливающие процедуры, например ходьбу босиком по траве, земле или гальке. Такие простые мероприятия не требуют больших вложений, но дарят незабываемые впечатления и укрепляют семейные узы.

Полезные занятия: чтение, математика, языки без скуки

Главный секрет полезных летних занятий с детьми — в их ненавязчивости. Скучные уроки можно превратить в увлекательную игру. Например, читательский дневник можно вести в творческом формате, с зарисовками впечатлений от прочитанного. Математику отлично проходят в настольных играх, где нужно считать ходы и очки. Английский язык легко учить через просмотр любимых фильмов и мультфильмов в оригинале, с субтитрами или без, или с помощью мобильных приложений. Главное — поддерживать интерес ребенка, а не заставлять его.

Ранее мы рассказали о Топе профессий после 9-го класса в 2026 году.