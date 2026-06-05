В России призвали выплачивать молодым людям подъемные за переезд по работе Член ЛДПР Курбаков призвал выплачивать молодежи подъемные за переезд по работе

В России следует выплачивать молодым специалистам подъемные средства при переезде в рабочих целях, заявил NEWS.ru член ЛДПР, юрист, правозащитник, председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, также необходимо установить временные надбавки к зарплате в размере до 50% от оклада.

Для решения кадровых проблем в малых городах и сельских территориях предлагаю ввести систему подъемных выплат для молодых специалистов, переезжающих на работу в малонаселенные и экономически депрессивные регионы. Сегодня многие из них сталкиваются с острой нехваткой квалифицированных кадров, особенно в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания. При этом существующие меры поддержки, такие как программа «Земский доктор» и «Земский учитель», не всегда обеспечивают достаточную мотивацию для переезда, — поделился Курбаков.

Он подчеркнул, что следует рассмотреть и принять федеральный закон, предусматривающий единовременные выплаты, варьирующиеся от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей в зависимости от региона и профессии. Эти средства, по словам правозащитника, должны быть направлены на обустройство на новом месте жительства, включая покупку или ремонт жилья, приобретение автомобиля, а также оплату образовательных услуг для детей.

Кроме того, закон должен устанавливать ежемесячные надбавки к заработной плате в размере 30–50% от оклада в течение первых трех лет работы, а также льготные условия ипотечного кредитования и налоговые послабления для молодых специалистов. Также следует инициировать разработку региональных программ поддержки молодых специалистов, которые будут учитывать специфику каждого субъекта РФ. В то же время необходимо предусмотреть механизмы контроля за целевым использованием выделенных средств, — добавил Курбаков.

Он отметил, что также нужно обязать работодателей в малых городах и сельской местности давать молодым специалистам шанс для профессионального роста. Кроме того, по словам юриста, следует создать систему наставничества. При этом, указал правозащитник, важно предусмотреть возможность предоставления молодым специалистам служебного жилья на время адаптации.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что повышение производительности труда поможет решить проблему дефицита кадров в России. По его словам, экономика страны достигла предела экстенсивного роста, когда увеличение производства достигалось за счет привлечения новых сотрудников.