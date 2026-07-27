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27 июля 2026 в 09:26

Чем подкормить лук в августе для хорошей лежкости и больших головок

Чем подкормить лук в агусте для хорошей лежкости и больших головок Чем подкормить лук в агусте для хорошей лежкости и больших головок Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Конец июля и самое начало августа — период, когда луковая грядка требует особого внимания дачника. В разгар лета репчатый лук переходит в решающую стадию вегетации: теперь все силы растения направлены на формирование и увеличение самой луковицы. То, насколько грамотно и своевременно вы обеспечите растение питанием в этот ответственный период, напрямую скажется на размере головок, их плотности, насыщенности вкуса и, что критически важно, на лежкости урожая в зимние месяцы. Подкормка в конце июля или начале августа — это не просто внесение удобрений, а тонкая корректировка процессов роста, где ключевую роль играет понимание биологических потребностей растения и осознанный подход к выбору составов.

Чтобы понять, какие элементы нужны луку, стоит разобраться, какие именно процессы происходят в его тканях в середине лета. К этому сроку растение уже нарастило объемный листовой аппарат (перо), который активно вырабатывает питательные вещества за счет фотосинтеза. Сейчас приоритеты меняются: весь накопленный потенциал и ресурсы перетекают в подземную часть. Луковица начинает стремительно округляться, наливаться соком, формировать толстые чешуи, а также накапливать сухие вещества, от которых напрямую зависит ее сохранность. Наша задача — мягко поддержать этот природный механизм, не допустив при этом повторного роста зелени или, что еще опаснее, загнивания головок из-за неправильного питания.

Основные правила меню для лука в середине лета

Азот, так необходимый для активного роста пера весной, в конце июля и начале августа превращается во врага номер один. Его переизбыток провоцирует отток сил обратно в листву, затягивает вызревание головки, делает ее структуру рыхлой и водянистой, что полностью лишает ее способности долго храниться. Поэтому главный акцент смещается на фосфор и калий.

  1. Фосфор отвечает за здоровое развитие корневой системы (которая продолжает снабжать луковицу питанием) и за внутренний обмен веществ, напрямую влияя на плотность головки.
  2. Калий — это настоящий «эликсир жизни» в летнюю жару. Он регулирует водный баланс, повышает сопротивляемость стрессам (засуха, перепады температур), стимулирует накопление сахаров и сухих веществ, что улучшает вкус и, главное, гарантирует превосходную лежкость. Калий делает наружные чешуи крепкими, а саму луковицу — твердой и готовой к зимовке.

Если изначально почва была плодородной, под зиму заправлена органикой, а весной вы уже провели одну-две азотные подкормки, то порция питания в начале августа может быть сведена к минимуму или вовсе не потребуется. Ориентируйтесь на внешний вид растений: мощное перо, хорошо обозначившиеся головки — сигнал, что можно обойтись малыми дозами. А вот при бедном грунте, слабом развитии растений, бледной или преждевременно желтеющей листве подкормка становится жизненно необходимой. Наблюдение за посадками — ваш главный помощник.

Чем подкормить лук в агусте Чем подкормить лук в агусте Фото: Shutterstock/FOTODOM

Технические нюансы внесения удобрений

Внесение удобрения по сухой земле неэффективно и даже опасно: так удобрения не доходят до корней и могут вызвать ожоги. Любая корневая подкормка требует предварительного обильного полива чистой водой. После внесения питательного раствора также желательно слегка полить грядку, чтобы смыть случайные капли с пера и помочь составу быстрее достичь корневой зоны. Самое подходящее время для процедуры — утро, вечер или пасмурный день.

Помните, что принцип «кашу маслом не испортишь» к августовской подкормке лука неприменим. Лучше немного недокормить, чем перекормить. Неукоснительно соблюдайте дозировки, указанные на упаковках. Лейте раствор не прямо под шейку (это может спровоцировать гниль), а в заранее проделанные бороздки или междурядья, отступив 8–10 см от рядка. Следите за равномерностью распределения.

Чем подкормить лук в середине лета

Исходя из главного приоритета (максимум фосфора и калия при минимуме азота), рассмотрим самые надежные и проверенные варианты.

Минеральные составы

  1. Суперфосфат + сульфат калия (сернокислый калий). Классическая и безотказная комбинация. Суперфосфат дает фосфор, а сульфат калия — идеальный источник калия без хлора, который лук категорически не переносит. Дозировка на стандартное ведро воды (10 л): 1–2 ст. л. суперфосфата (предварительно растворите его в горячей воде, так как в холодной он растворяется плохо) и 1–1,5 ст. л. сульфата калия. Поливайте из расчета ведро готового раствора на 1–1,5 кв. м посадок.
  2. Монофосфат калия. Современное концентрированное средство, содержащее оба нужных элемента в легкодоступной форме. Быстро растворяется и мгновенно усваивается. Норма — 5–10 г на 10 л воды. Расход аналогичен предыдущему варианту. Идеально, если нужно дать быстрый импульс к наливу.

В исключительном случае, если лук сильно отстает, а перо выглядит бледным и хилым, можно добавить чуть-чуть азота к основному фосфорно-калийному составу (например, столовую ложку мочевины или аммиачной селитры на ведро). Однако в конце июля такая мера — скорее экстренная помощь, чем правило, и требует большой осторожности.

Органические и органоминеральные смеси

  1. Древесная зола. Это природный концентрат калия, фосфора, кальция и массы микроэлементов. К тому же она слегка раскисляет почву, что луку только на пользу. Самый простой способ: рассыпьте просеянную золу по междурядьям (1 стакан на 1 кв. м), слегка заделайте землей и обильно полейте. Для усиления эффекта приготовьте настой: залейте 1–2 стакана золы ведром горячей воды, настаивайте 2–3 дня, периодически перемешивая, затем процедите и используйте для полива. Зола — идеальный выбор для приверженцев природного земледелия.
  2. Травяной или компостный чай. Настой из перепревшего компоста или сброженной травы (крапива, одуванчик) уже содержит питательные вещества, но для июля его стоит обогатить. К 10 литрам готового настоя добавьте 1–2 ст. л. предварительно растворенного суперфосфата и стакан древесной золы. Дайте смеси настояться, процедите, разбавьте водой (настой травы обычно концентрированнее, поэтому разбавляйте 1:5 или 1:10) и полейте. Получается мягкое комплексное питание, обогащенное органикой.

Как и чем подкормить лук в конце июля и начале августа для крупной головки и долгого хранения Как и чем подкормить лук в конце июля и начале августа для крупной головки и долгого хранения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Внекорневая поддержка (по листу)

Иногда возникает потребность в срочной доставке микроэлементов или быстрой калийной поддержке. Здесь эффективно работает опрыскивание по листу:

  • раствором монофосфата калия (3–5 г на 10 л воды);
  • раствором сульфата калия (5–10 г на 10 л воды);
  • комплексным микроудобрением без азота (строго по инструкции).

Опрыскивайте в безветренный вечер или раннее утро, тщательно смачивая листья с обеих сторон. Это не заменяет корневую подкормку, но служит отличным дополнением, особенно при повреждении корней или холодной почве.

Типичные ошибки

  • Внесение навозной жижи, куриного помета, чистой мочевины или селитры — табу, которое гарантирует проблемы с хранением урожая.
  • Подкормка по сухому грунту ведет к ожогам корней и пустой трате средств.
  • Попадание крепких растворов на луковицы и шейку — всегда лейте строго в междурядья.
  • Профилактические подкормки «на всякий случай», когда лук и так отлично выглядит.
  • Использование хлорсодержащих удобрений — лук крайне негативно реагирует на хлор.

Как и чем подкормить лук в конце июля и начале августа Как и чем подкормить лук в конце июля и начале августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как понять, что все сделано правильно

Понять, что вы все сделали верно, легко по внешним признакам:

  • головки заметно прибавляют в диаметре, становятся упругими;
  • листва остается здоровой, но ближе к концу месяца начинает постепенно полягать и желтеть с кончиков — это естественный сигнал созревания;
  • шейка (переход от листьев к луковице) истончается и начинает подсыхать;
  • покровные чешуи обретают сортовой цвет и подсыхают, формируя защитный слой.

Подкормка лука в июле и августе — это кропотливый труд на стыке знаний физиологии растения и внимательного ежедневного наблюдения. Сделав выбор в пользу фосфорно-калийных составов, исключив лишний азот и придерживаясь грамотной техники внесения, вы создадите идеальные условия для формирования крупных, плотных и сахаристых головок. Именно такие луковицы, вызревшие в естественном ритме и накопившие максимум сухих веществ, без проблем переживут долгую зиму, радуя своим насыщенным вкусом и пользой до самого нового урожая.

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Екатерина Метелева
Е. Метелева
Виктория Семенова
В. Семенова
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