Дача есть далеко не у каждого горожанина, а желание выращивать свою зелень, ягоду или пару кустов помидоров возникает у многих. Кто-то довольствуется горшком с базиликом на балконе, а кто-то присматривается к свободному пятачку земли во дворе и думает: а что, если разбить здесь настоящий огород? Оказывается, это вполне реально — но не стихийно, а по правилам. Огород во дворе многоквартирного дома требует официального решения жильцов, и разбираться в этом стоит заранее, чтобы затея не обернулась конфликтом с соседями или штрафом.

Если двор общий, то почему грядки здесь разбить можно не всем?

Придомовая территория принадлежит не абстрактному «городу», а собственникам квартир в доме — это общее имущество, как лестничная клетка или крыша. Поэтому распорядиться этой землей, в том числе разбить на ней грядки, можно только сообща. Россиянам не раз разъясняли порядок использования такой территории: любое благоустройство, включая огород, должно пройти через общее собрание собственников и быть закреплено документально.

Есть и формальные требования к самому участку. Земля под двором должна стоять на кадастровом учете с видом разрешенного использования, который допускает благоустройство территории, иначе разместить на ней грядки законно не получится. Кроме того, в протоколе собрания жильцов нужно четко прописать, какой участок и кому выделяется под огород, а также какие культуры разрешено на нем выращивать.

Что можно выращивать во дворе МКД

Опыт показывает, что оптимально выбирать культуры, которые не создают проблем соседям и не превращают двор в подобие фермы:

зелень: укроп, петрушка, базилик, лук на перо;

овощи невысокого роста: редис, морковь, свекла;

ягодные кустарники компактных сортов: смородина, малина без активного разрастания;

цветочные и декоративные растения, совмещенные с грядками.

Дача не нужна: как оформить огород во дворе многоквартирного дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

Высокие деревья, разрастающиеся кустарники и культуры, требующие обильного полива с риском подтопления подвалов, обычно не согласовывают — это создает неудобства для всего дома.

Как правильно оформить решение

Чтобы огород во дворе не стал причиной жалоб и разборок, важно соблюсти процедуру:

инициировать общее собрание собственников дома;

набрать не менее двух третей голосов от общего числа собственников — только такое большинство дает легитимность решению;

оформить протокол с указанием участка, ответственных лиц и разрешенного перечня растений;

уведомить управляющую компанию или ТСЖ о принятом решении.

Если грядки разбиты самовольно, без решения соседей и согласования с УК или ТСЖ, ситуация может обернуться неприятностями: управляющая компания вправе потребовать демонтажа посадок и восстановления благоустройства за счет нарушителя, а в отдельных случаях возможны и административные санкции за нецелевое использование общего имущества.

Идея с огородом во дворе способна сблизить соседей и подарить дому маленький зеленый оазис — но только если все делается открыто и сообща. Немного бумажной работы в начале пути окупится урожаем без нервотрепки и добрыми отношениями с теми, кто живет за соседней стеной.

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