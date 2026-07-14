Зелень к осени: как правильно посеять кинзу, руколу и шпинат

Как правильно посеять руколу, шпинат и кинзу в середине лета — инструкция

Зелень к осени: как правильно посеять кинзу, руколу и шпинат

Зелень на грядке — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки и любого дачника. В ней витамины и микроэлементы, которых так не хватает организму летом, она украшает и обогащает вкус любого салата, идет в закрутки на зиму, сушится в пучки для супов и заправок, а еще делает вкуснее вторые блюда и даже домашнюю выпечку. Одна горсть свежей зелени — и обычный обед превращается в праздник.

Многие дачники ошибочно думают, что сеять зелень можно только весной, а летом уже поздно.

Как сеять руколу в середине лета

На деле середина лета — идеальное время для второй волны посевов руколы, шпината и кинзы. Дни становятся короче, ночи — прохладнее, а значит, растения меньше стремятся к цветению и дают больше сочной листовой массы, не торопясь уходить в стрелку. Плюс — после уборки раннего урожая (лука, чеснока, редиса) грядки как раз освобождаются под новую зелень.

Чтобы не запутаться в тонкостях, разберем сев каждой культуры отдельно — у руколы, шпината и кинзы разные требования к почве, влаге и срокам уборки. Что касается руколы:

сейте в июле — начале августа, для этого времени подходят сорта с быстрым созреванием (25–30 дней);

почву перед посевом слегка увлажните и заделайте семена на глубину 1–1,5 см;

в жару обязательно притеняйте грядку легким укрывным материалом первые 3–4 дня — так рукола не уйдет в стрелку раньше времени;

поливайте регулярно, но без застоя воды: пересыхание почвы делает листья горькими;

собирайте урожай выборочно, срезая внешние листья, — это продлит период сбора до самых заморозков.

Зелень к осени: как правильно посеять кинзу, руколу и шпинат Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сеять шпинат в середине лета

Шпинат не любит жару, поэтому летний посев требует чуть больше внимания к срокам и влажности почвы, чем весенний. Вот на что стоит обратить внимание:

лучший срок для летнего посева — вторая половина июля, чтобы урожай попал на прохладную погоду сентября;

сейте на глубину 2 см, расстояние между рядами — 20–25 см;

шпинат любит влагу, поэтому в жаркие дни поливайте через день, иначе листья грубеют;

выбирайте затененные грядки или сажайте под кроной деревьев — прямое солнце ускоряет цветение и портит вкус;

собирайте урожай через 25–35 дней после всходов, срезая розетку целиком или обрывая крупные листья по одному.

Как посеять кинзу летом правильно

Кинза требует чуть больше терпения, чем рукола и шпинат: она медленнее прорастает и капризнее относится к жаре, но при правильном подходе радует ароматной зеленью до самой осени. Вот несколько рабочих советов:

сейте в конце июля — начале августа, семена предварительно замочите на сутки в теплой воде для быстрого прорастания;

заглубляйте на 1–2 см, между рядами оставляйте 15 см;

кинза плохо переносит загущение — обязательно проредите всходы, если они появились густо;

при жаркой погоде притеняйте грядку и поливайте утром или вечером;

зелень готова к сбору через 3–4 недели, а если оставить часть растений — получите еще и семена кориандра к осени.

Посадите этим летом хотя бы понемногу каждой культуры — и осенью на вашем столе будет свежая ароматная зелень, а зимой — заготовки, которые напомнят о теплом лете даже в самый морозный день.

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