Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 08:11

Зелень к осени: как правильно посеять кинзу, руколу и шпинат

Как правильно посеять руколу, шпинат и кинзу в середине лета — инструкция Как правильно посеять руколу, шпинат и кинзу в середине лета — инструкция Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Зелень на грядке — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки и любого дачника. В ней витамины и микроэлементы, которых так не хватает организму летом, она украшает и обогащает вкус любого салата, идет в закрутки на зиму, сушится в пучки для супов и заправок, а еще делает вкуснее вторые блюда и даже домашнюю выпечку. Одна горсть свежей зелени — и обычный обед превращается в праздник.

Многие дачники ошибочно думают, что сеять зелень можно только весной, а летом уже поздно.

Как сеять руколу в середине лета

На деле середина лета — идеальное время для второй волны посевов руколы, шпината и кинзы. Дни становятся короче, ночи — прохладнее, а значит, растения меньше стремятся к цветению и дают больше сочной листовой массы, не торопясь уходить в стрелку. Плюс — после уборки раннего урожая (лука, чеснока, редиса) грядки как раз освобождаются под новую зелень.

Чтобы не запутаться в тонкостях, разберем сев каждой культуры отдельно — у руколы, шпината и кинзы разные требования к почве, влаге и срокам уборки. Что касается руколы:

  • сейте в июле — начале августа, для этого времени подходят сорта с быстрым созреванием (25–30 дней);

  • почву перед посевом слегка увлажните и заделайте семена на глубину 1–1,5 см;

  • в жару обязательно притеняйте грядку легким укрывным материалом первые 3–4 дня — так рукола не уйдет в стрелку раньше времени;

  • поливайте регулярно, но без застоя воды: пересыхание почвы делает листья горькими;

  • собирайте урожай выборочно, срезая внешние листья, — это продлит период сбора до самых заморозков.

Зелень к осени: как правильно посеять кинзу, руколу и шпинат Зелень к осени: как правильно посеять кинзу, руколу и шпинат Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сеять шпинат в середине лета

Шпинат не любит жару, поэтому летний посев требует чуть больше внимания к срокам и влажности почвы, чем весенний. Вот на что стоит обратить внимание:

  • лучший срок для летнего посева — вторая половина июля, чтобы урожай попал на прохладную погоду сентября;

  • сейте на глубину 2 см, расстояние между рядами — 20–25 см;

  • шпинат любит влагу, поэтому в жаркие дни поливайте через день, иначе листья грубеют;

  • выбирайте затененные грядки или сажайте под кроной деревьев — прямое солнце ускоряет цветение и портит вкус;

  • собирайте урожай через 25–35 дней после всходов, срезая розетку целиком или обрывая крупные листья по одному.

Как посеять кинзу летом правильно

Кинза требует чуть больше терпения, чем рукола и шпинат: она медленнее прорастает и капризнее относится к жаре, но при правильном подходе радует ароматной зеленью до самой осени. Вот несколько рабочих советов:

  • сейте в конце июля — начале августа, семена предварительно замочите на сутки в теплой воде для быстрого прорастания;

  • заглубляйте на 1–2 см, между рядами оставляйте 15 см;

  • кинза плохо переносит загущение — обязательно проредите всходы, если они появились густо;

  • при жаркой погоде притеняйте грядку и поливайте утром или вечером;

  • зелень готова к сбору через 3–4 недели, а если оставить часть растений — получите еще и семена кориандра к осени.

Посадите этим летом хотя бы понемногу каждой культуры — и осенью на вашем столе будет свежая ароматная зелень, а зимой — заготовки, которые напомнят о теплом лете даже в самый морозный день.

Ранее мы рассказывали, что делать, если триммер перестал косить траву.

Читайте также
Белый лук многие недооценивают: чем он отличается от обычного и почему его стоит посадить
Общество
Белый лук многие недооценивают: чем он отличается от обычного и почему его стоит посадить
Перестала лепить хачапури — делаю хычины с сыром и зеленью за 20 минут. Хрустящая вкуснятина на завтрак
Общество
Перестала лепить хачапури — делаю хычины с сыром и зеленью за 20 минут. Хрустящая вкуснятина на завтрак
Зеленый лаваш: вода, мука и масло — через 15 минут ем конвертики с любой начинкой
Общество
Зеленый лаваш: вода, мука и масло — через 15 минут ем конвертики с любой начинкой
Холодные супы с кисломолочной заправкой: три рецепта для летнего стола
Семья и жизнь
Холодные супы с кисломолочной заправкой: три рецепта для летнего стола
Ягоды больше не сохнут и не осыпаются: спасаем смородину и крыжовник от жары и болезней
Общество
Ягоды больше не сохнут и не осыпаются: спасаем смородину и крыжовник от жары и болезней
дачники
зелень
шпинат
кинза
урожай
сад
советы
дача
огород
садоводство
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция Бангкока раскрыла число погибших при пожаре в баре
Появилось видео со склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье
Никита Михалков высказался об одном очень важном русском качестве
«Сериалы погубили многих»: Михалков указал на проблему киноиндустрии
ФСБ ликвидировала пособника подготовки теракта в Подмосковье
Две европейские страны выйдут на учения по Украине в Польше
В Тюменской области вынесли приговор по делу об изнасиловании девочки
«Отчаяние»: посол Ирана расшифровал поведение Трампа и Нетаньяху
ФСБ раскрыла «грязные» методы СБУ при подготовке теракта
Двое иностранцев помогли подготовить запуск FPV-дронов
ВС России ударили по танкеру и сухогрузу в Одесской области
Россиянам разъяснили порядок зачисления школьников в 10-й класс
ФСБ заявила о причастности украинского рэпера Киевстонера к теракту в РФ
Дмитриев рассказал о последствиях обращения Трампа для Обамы и Байдена
«Ни по газу, ни по углю»: стало известно о полной неготовности Киева к зиме
Россиянам ответили, на что обратить внимание при первом оформлении кредита
Российский боец подорвался на мине, когда спасал ребенка
«Готов помочь»: знаменитый фигурист может выступить на «Интервидении»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 июля: инфографика
ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегический объект в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.