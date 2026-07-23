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23 июля 2026 в 10:11

Посадите эти растения на даче, чтобы комары и мошки забыли к вам дорогу

Топ пахучих трав и цветов против насекомых Топ пахучих трав и цветов против насекомых Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Комары и мошки, особенно в сырое и дождливое лето, становятся настоящим наказанием для каждого дачника. Когда стандартные спирали, химические репелленты и народные притирки бессильны, зеленые растения-репелленты спасают ситуацию: ваша дача снова станет уютным местом для отдыха, а неприятные комары и назойливые мошки перестанут отравлять жизнь.

Чем мешают дачникам комары да мошки?

Кусачие насекомые не просто портят вечерние посиделки на свежем воздухе, но и превращают прополку сорняков в настоящую пытку. Комары и мелкие мошки постоянно атакуют открытые участки кожи, отвлекают от работы и своими укусами вызывают сильный зуд, а их массовое скопление нередко привлекает на участок и других нежелательных садовых вредителей.

Принцип работы природных защитников прост: растения выделяют концентрированные эфирные масла (фитонциды), которые блокируют обонятельные рецепторы насекомых. Наша любимая дача превращается для вредителей в невидимый барьер, так как резкий запах эфиров маскирует привлекательное для кровососов углекислое дыхание человека и тепло его тела.

Использовать природную защиту можно в любой момент сезона, ведь контейнерную рассаду или быстрорастущие пряные травы не поздно высадить в грунт даже в разгар лета.

Посадите эти растения на даче, чтобы комары и мошки забыли к вам дорогу Посадите эти растения на даче, чтобы комары и мошки забыли к вам дорогу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Топ пахучих трав и цветов против насекомых

Для создания надежного природного барьера на участке стоит обратить внимание на следующие культуры:

  • лаванда узколистная — содержит высокую концентрацию линалоола и камфоры; ее сильный сухой аромат дезориентирует кровососов, а само многолетнее полукустарниковое растение прекрасно чувствует себя на солнечных альпийских горках и вдоль дорожек;

  • мята перечная и котовник (кошачья мята) — выделяют ментол и непеталактон, природное соединение — репеллент, которое отпугивает насекомых в радиусе нескольких метров, особенно если слегка задеть или размять листочки;

  • базилик душистый — богатый эвгенолом и цинеолом, он источает яркий пряный запах, который мошки и комары избегают; кроме того, фитонциды базилика подавляют развитие некоторых садовых инфекций;

  • бархатцы (тагетес) — содержат альфа-тертиенил и инсектицидные эфирные масла, губительные для летающих вредителей; яркие соцветия выделяют специфический терпкий аромат от корней до бутонов весь сезон;

  • розмарин и чабрец (тимьян) — благодаря карвакролу и тимолу образуют плотный ароматический купол при нагревании на солнце, заставляя гнус облетать зоны отдыха стороной;

  • полынь лечебная (божье дерево) — выделяет цинеол и туйон, обладающие резким горьковатым запахом, который исторически использовался для отпугивания любых летучих и ползающих насекомых.

Правильное соседство и долговечность посадок

Чтобы зеленые защитники активно росли и помогали основным культурам, высаживайте их грамотно:

  • пряные травы (мята, базилик, розмарин) отлично уживаются по соседству с томатами и перцами, улучшая вкус плодов и защищая их от тли;

  • бархатцы служат идеальным бордюром для земляничных грядок и капусты, отпугивая белокрылку и бабочек-белянок;

  • лаванду и котовник высаживайте рядом с розовыми кустами для защиты от вредителей и создания эстетичных композиций.

Посадите эти растения на даче, чтобы комары и мошки забыли к вам дорогу Посадите эти растения на даче, чтобы комары и мошки забыли к вам дорогу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы годами не встречаться с насекомыми, комбинируйте посадки: многолетники (лаванда, мята, чабрец) достаточно высадить один раз, и они будут защищать участок много лет подряд, а однолетники (базилик, бархатцы) просто подсевайте каждую весну.

Пусть ваша работа на земле приносит только радость и богатый урожай, а вечерний отдых в саду проходит в абсолютной тишине и комфорте!

Ранее мы рассказывали, кто и зачем следит за садоводами с воздуха.

дача
лето
насекомые
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садоводство
Виктория Семенова
В. Семенова
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