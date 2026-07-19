Кто следит за вами: зачем над СНТ кружит дрон и как на него реагировать

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Квадрокоптеры над СНТ: кто следит за дачниками и зачем они это делают

Кто следит за вами: зачем над СНТ кружит дрон и как на него реагировать

Летний сезон в разгаре, и мирные дачники все чаще замечают, как над их участками в СНТ с тихим жужжанием пролетает очередной квадрокоптер. Появление железных птиц в небе порой вызывает у людей тревогу, однако бояться их точно не стоит: этот дрон не причинит вреда ни вашему спеющему урожаю, ни личному покою. Скорее, наоборот, ведь современный квадрокоптер над вашими головами выполняет важную государственную миссию по охране порядка и защите жизней.

Сегодня мы подробно разберем, кто именно поднимает беспилотники в воздух, какие задачи они решают и почему законопослушным гражданам стоит лишь порадоваться такому соседству.

Зачем профильные ведомства запускают дроны над садами

В небе над СНТ работают исключительно профессионалы, государственные инспекторы и сотрудники экстренных служб. Каждый дрон находится на строгом учете, а его полет согласован ради вашей же безопасности. Полномочия ведомств четко разграничены:

Пожарный надзор МЧС: спасатели используют технику для обнаружения ландшафтных пожаров, палов травы и нарушений особого противопожарного режима, например разведения открытого огня в ветреную погоду.

Росреестр и земельный контроль: специалисты выявляют самовольные захваты земель, проверяют границы участков и фиксируют незаконные постройки.

Экологические службы: эксперты с воздуха выявляют несанкционированные свалки мусора и факты незаконной вырубки лесных насаждений вокруг товариществ.

Сотрудник МЧС рассматривает с камеры дрона область лесного пожара Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Как вести себя при виде беспилотника: простая инструкция

Если вы увидели, что над территорией летает дрон, сохраняйте полное спокойствие. Не нужно прятаться в дом, бросать огородные дела или пытаться сбить аппарат. Запомните несколько надежных правил поведения:

Продолжайте заниматься своими делами: мирный ведомственный беспилотник движется по строго заданной траектории на приличной высоте, он не следит за вашей личной жизнью, а оценивает общую обстановку.

Оцените характер полета: государственная техника летит ровно, плавно, не зависает низко над окнами и не маневрирует хаотично между деревьями.

Не проявляйте агрессию: попытки повредить чужое имущество противозаконны, помните, что официальный мониторинг направлен на предупреждение крупных бедствий, включая лесные пожары.

Что делать, если вам срочно требуется помощь

Бывают ситуации, когда на даче становится плохо с сердцем, случается травма или начинается локальное возгорание, а телефона под рукой нет. Если в этот момент вы заметили в небе квадрокоптер спасателей, вы можете использовать его для привлечения внимания:

Подайте заметный знак: встаньте на открытое пространство, поднимите обе руки вверх и начните активно махать ими, привлекая внимание оператора через камеру.

Используйте яркие подручные средства: растяните на земле яркое покрывало, используйте зеркало для подачи светового зайчика или поднимите вверх кусок белой ткани.

Покажите направление: если беда случилась у соседей, активно жестикулируйте руками в сторону источника опасности или пострадавшего человека.

Кто следит за вами: зачем над СНТ кружит дрон и как на него реагировать Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Камера высокого разрешения на служебном аппарате обязательно зафиксирует нестандартное поведение человека на участке. Оператор немедленно передаст координаты оперативной группе или направит к вам наземный патруль.

Современная техника — это наш надежный союзник и верный помощник в защите родных соток. Пусть небо над вашими участками всегда остается мирным и безопасным!

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