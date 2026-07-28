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28 июля 2026 в 17:04

Огурцы перестали плодоносить? Не спешите вырывать кусты: 5 приемов, которые помогут вернуть урожай

Фото: D-NEWS.ru
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Если в середине лета огурцы вдруг перестали завязываться, это еще не означает, что сезон закончился. Часто кусты выглядят крепкими и зелеными, но новых плодов не появляется из-за жары, истощения почвы или обычных переросших огурцов, оставленных на плетях. В большинстве случаев ситуацию можно исправить, и уже через 7–10 дней растение снова начинает активно плодоносить.

Первым делом внимательно осмотрите кусты и снимите все крупные, пожелтевшие и переросшие плоды. Пока растение тратит силы на вызревание семян, новые завязи практически не образуются. После уборки таких огурцов куст быстро переключается на формирование нового урожая.

Следующий шаг — подкормка. Во время массового плодоношения огурцы очень быстро расходуют запас питательных веществ. Хороший результат дает раствор из 1 л настоя коровяка (1:10), 1 ст. л. комплексного минерального удобрения и 1 стакана древесной золы на 10 л воды. Под каждый куст выливают по 1–2 л раствора, а через неделю подкормку повторяют.

В жаркую погоду, когда температура поднимается выше +30°C, пыльца становится менее жизнеспособной, поэтому цветков много, а завязей почти нет. Вечером полезно слегка опрыскивать листья прохладной водой, чтобы снизить перегрев. Если огурцы растут в теплице, обязательно открывайте ее с двух сторон для хорошего проветривания.

Не менее важно удалять пожелтевшие листья и слабые побеги без завязей. Так куст будет лучше проветриваться и направит питание на формирование новых плодов. Для пчелоопыляемых сортов можно дополнительно привлечь насекомых, посадив рядом бархатцы, базилик или душицу, а также опрыснув растения слабым медовым раствором — 1 ч. л. меда на 1 л воды.

Проверено редакцией
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