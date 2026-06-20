В Сербии раскрыли горькую правду о Европе «Печат»: правящие круги в Европе и Киеве не настроены на мир

Правящие круги в Европе и Киеве не настроены на мир и испытывают терпение президента России Владимира Путина, пишет сербская газета «Печат». Автор статьи уверен, что Путин оберегает Европу и мир от разрушительных сценариев на протяжении уже четверти века, однако на Западе якобы хотят спалить Россию в пожаре великих потрясений.

Никто в Европе и в Киеве всерьез о мире не задумывается. Тем самым они сильно рискуют. Они продолжают испытывать терпение Владимира Путина, которое не бесконечно, — пишет автор.

Автор предположил, что в какой‑то момент чаша терпения российского лидера может переполниться, несмотря на его явное стремление не наносить Украине фатального ущерба и не разрушать её столицу.