Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 21:14

В Сербии раскрыли горькую правду о Европе

«Печат»: правящие круги в Европе и Киеве не настроены на мир

Подписывайтесь на нас в MAX

Правящие круги в Европе и Киеве не настроены на мир и испытывают терпение президента России Владимира Путина, пишет сербская газета «Печат». Автор статьи уверен, что Путин оберегает Европу и мир от разрушительных сценариев на протяжении уже четверти века, однако на Западе якобы хотят спалить Россию в пожаре великих потрясений.

Никто в Европе и в Киеве всерьез о мире не задумывается. Тем самым они сильно рискуют. Они продолжают испытывать терпение Владимира Путина, которое не бесконечно, — пишет автор.

Автор предположил, что в какой‑то момент чаша терпения российского лидера может переполниться, несмотря на его явное стремление не наносить Украине фатального ущерба и не разрушать её столицу.

Запад
ЕС
Сербия
Европа
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо уличил Запад в сокрытии правды об обстрелах Алешек
В Сербии раскрыли горькую правду о Европе
Конфликт с Ираном расколол идиллию внутри правительства США
Дегтярев заявил о готовности России провести третью Олимпиаду
Автобус слетел в обрыв в Турции: детали, что с россиянами, сколько погибших
В Крыму вернули свет в три обесточенных из-за аварии поселка
Казахстанский рэпер пропал в Таиланде
Орлова рассказала о ситуации с требованиями вокруг сына Фриске и Шепелева
Раскрыта ключевая роль спутников НАТО в зоне СВО
Минобороны России подвело итоги налетов ВСУ за шесть часов
Вдова Оззи Осборна попала в больницу перед открытием памятника музыканту
На ЗАЭС восстановили линию электропередач
Флаги России появились на чемпионском параде клуба НХЛ
Европа захотела газ из РФ, Зеленский «разнылся» перед Рютте: что дальше
Российских релокантов массово депортируют из Таиланда
Появились новые детали поисков пропавшего в Ингушетии мальчика
Зеленский отправил в Польшу бандероль с отобранной у него наградой
Стало известно, как напавший на ТЦ в Краснодаре обошел металлоискатель
Сенатор Евстифеев раскрыл, что ждет продавцов вейпов без лицензии
На Украине начали строить музей Майдана
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.