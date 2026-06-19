Эстония до ночи закрыла полеты вдоль участка границы с РФ

Авиационные органы Эстонии ограничили воздушное пространство у границы с РФ в связи с активностью БПЛА, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Запрет распространяется на определенный участок от Нарвского водохранилища до Псковско-Чудского озера.

В районе участка эстонско-российской границы, проходящего от Нарвского водохранилища до Псковско-Чудского озера, запрещены полеты на высоте до 1 км из-за активности беспилотных летательных аппаратов, — сказал собеседник агентства,

Запрет будет действовать до 23:59 по всемирному времени — это 02:59 по московскому времени в субботу, 20 июня. Как отмечается, для полетов в обозначенной зоне требуется специальное разрешение от эстонской полиции и пограничной службы.

Ранее источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза заявил, что британский самолет-разведчик Boeing Poseidon совершил полет в Латвии и Эстонии вдоль границ этих стран с Россией. По его словам, сейчас воздушное судно курсирует вдоль российско-финляндской границы.