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15 июня 2026 в 13:06

В СВР оценили первое в истории участие Сербии в учениях НАТО

Нарышкин: первое в истории участие Сербии в учениях НАТО «радости не вызывает»

Солдаты ВС Сербии Солдаты ВС Сербии Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Первое в истории участие Сербии в учениях Североатлантического альянса не может "радовать", заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит ТАСС, у него самого такое развитие событий не вызывает радости.

Я бы сказал так: у меня это радость не вызывает, — отметил он.

В мае Сербия и НАТО провели совместные полевые учения, в которых были задействованы около 600 военных. В течение почти двух недель военные из стран Североатлантического альянса тренировались вместе с личным составом сербских вооруженных сил.

Также председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что коллективный Запад целенаправленно стремится перекрыть любые каналы связи сербов с российским государством, причем НАТО и Европейский союз действуют здесь заодно. По его словам, Евросоюз фактически окружил Сербию и Республику Сербскую, параллельно ведя работу по втягиванию в Евросоюз Черногории и Албании.

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