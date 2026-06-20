Казахстанский рэпер пропал в Таиланде

Казахстанский рэпер Кисло-Сладкий (настоящее имя — Дархан Жумабек) пропал в Таиланде — его не могут найти уже больше месяца, передает Telegram-канал Baza. По сведениям канала, в последний раз его видели на улице в неадекватном состоянии.

27-летний артист прилетел в Паттайю вместе с другом и должен был вылететь в Пхукет на съемки двух музыкальных клипов. Однако артист не появился на съемочной площадке. По информации от команды, друзья, коллеги и близкие Жумабека не знают его текущего местонахождения — музыкант не выходил на связь с начала мая.

Ранее выступление рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в столице Дании было отменено в самый последний момент. Около 50 поклонников узнали об этом уже непосредственно у входа в клуб, где напрасно прождали артиста.

До этого стало известно, что Савеловский суд Москвы значительно ужесточил заочный приговор рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Кроме того, в апреле мировой судья в столице заочно назначил артисту наказание в виде денежного взыскания в размере 7 млн рублей по части 2 статьи 330.1 УК РФ