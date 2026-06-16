Оксимирон в последний момент оставил фанатов без концерта

Выступление рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в столице Дании было отменено в самый последний момент, сообщает Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, около 50 поклонников узнали об этом уже непосредственно у входа в клуб, где напрасно прождали артиста.

Концерт должен был состояться 15 июня на площадке Amager Bio в Копенгагене, однако часть зрителей столкнулась с отсутствием информации об отмене еще до прибытия на место. Как утверждается, некоторым слушателям организаторы даже не выслали соответствующих уведомлений на электронную почту. В итоге несколько десятков человек продолжили стоять возле клуба в ожидании, надеясь на изменение ситуации.

Помимо датской столицы, Федоров также отменил концерт в Стокгольме, и этот город стал уже пятым, исключенным из текущего гастрольного графика. При этом выступление в Хельсинки переносится уже в третий раз, что вызывает все большее недовольство среди местных слушателей.

Ранее фанаты Оксимирона обвинили исполнителя в срыве концерта в Майами. Сообщение об отмене появилось за день до выступления. Площадка объясняла: концерт сорвался «из-за проблем со здоровьем» у рэпера.