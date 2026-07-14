Певец-иноагент остался без концертов в Европе

Концерты певца Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отменены в Великобритании и Ирландии, рэперу также не дали выступить в Дании и Швеции, сообщает Telegram-канал SHOT. Организаторы разослали зрителям письма, в которых сообщили о совместно принятом с артистом и его менеджером решении отменить выступления в Дублине 20 сентября и Лондоне 22 сентября. При этом концерт в Ирландии до этого уже переносился с мая на сентябрь.

По аналогичным причинам были отменены концерты в Дании и Швеции, а шоу в Финляндии несколько раз переносилось. Часть европейских выступлений оказалась сорвана из-за жалоб местных жителей, обвиняющих рэпера в насилии над несовершеннолетними. В частности, в Париже активистки выходили на одиночные пикеты к концертной площадке с плакатами против Оксимирона.

Рэпер был обвинен в растлении девочек-подростков. Одна из девушек заявила, что певец вступал с ней в сексуальные отношения без ее согласия, когда ей было 16 лет. Сам артист все обвинения категорически отвергает.

Ранее фанаты Оксимирона обвинили исполнителя в срыве концерта в Майами. Сообщение об отмене, по информации авторов, появилось за день до выступления.