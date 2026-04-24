Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 18:27

Оксимирон попал в новый скандал с фанатами

Рэпера Оксимирона обвинили в срыве концерта в Майами

Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) Фото: oxxxymiron.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Фанаты рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвинили исполнителя в срыве концерта в Майами, передает Telegram-канал Mash. По информации авторов, сообщение об отмене появилось за день до выступления.

Канал пишет, что площадка объясняла: концерт сорвался «из-за проблем со здоровьем» у рэпера. Однако на следующий день музыкант записал на Таймс-сквер приглашение на свой концерт в Нью-Йорке. Поклонники посчитали, что при этом музыкант выглядел здоровым.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд подтвердил законность заочного ареста рэпера в России. Его обвиняют в нарушении порядка деятельности иноагента. Решение нижестоящей инстанции было оставлено без изменений.

В марте 2025 года сразу несколько девушек в подкасте журналистки Насти Красильниковой «Дочь разбойника» обвинили Федорова в растлении несовершеннолетних и сексуализированном насилии. По словам пострадавших, он флиртовал с девочками-подростками, отправлял им интимные материалы и насиловал их. К этому моменту он уже был известным рэпером.

Шоу-бизнес
Оксимирон
США
концерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.