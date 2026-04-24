Оксимирон попал в новый скандал с фанатами Рэпера Оксимирона обвинили в срыве концерта в Майами

Фанаты рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвинили исполнителя в срыве концерта в Майами, передает Telegram-канал Mash. По информации авторов, сообщение об отмене появилось за день до выступления.

Канал пишет, что площадка объясняла: концерт сорвался «из-за проблем со здоровьем» у рэпера. Однако на следующий день музыкант записал на Таймс-сквер приглашение на свой концерт в Нью-Йорке. Поклонники посчитали, что при этом музыкант выглядел здоровым.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд подтвердил законность заочного ареста рэпера в России. Его обвиняют в нарушении порядка деятельности иноагента. Решение нижестоящей инстанции было оставлено без изменений.

В марте 2025 года сразу несколько девушек в подкасте журналистки Насти Красильниковой «Дочь разбойника» обвинили Федорова в растлении несовершеннолетних и сексуализированном насилии. По словам пострадавших, он флиртовал с девочками-подростками, отправлял им интимные материалы и насиловал их. К этому моменту он уже был известным рэпером.