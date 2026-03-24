Оксимирона приговорили к обязательным работам Суд в Петербурге заочно приговорил Оксимирона к 320 часам обязательных работ

Рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к 320 часам обязательных работ за нарушение закона об иностранных агентах, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Суд также лишил его права на два года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете.

Оксимирон находится за пределами России, он объявлен в розыск и заочно арестован. Минюст РФ включил музыканта в реестр в 2022 году.

Ранее суд заочно приговорил журналистку Ксению Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Следствие установило, что осужденная, находясь за пределами страны, размещала в Сети недостоверные сведения о ходе СВО.

До этого стало известно, что против правозащитника Льва Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который попал в реестр одним из первых, возбуждено уголовное дело. Речь идет также об уклонении от иноагентских обязанностей.