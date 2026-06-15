Жительница Архангельской области избивала четырехлетнюю дочь семь месяцев

Жительница Пенижского района Архангельской области предстанет перед судом за систематические побои четырехлетней дочери, сообщает региональное управление Следственного комитета России. По информации СК, 34-летняя женщина испытывала сильную ненависть к ребенку и применяла жестокие наказания по малозначительным поводам с сентября 2025 по март 2026 года.
По версии следствия, с сентября 2025 года по март 2026 года по месту жительства в Пинежском районе обвиняемая на почве личной неприязни к 4-летней дочери, используя малозначительные поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносила потерпевшей побои, а также ненадлежащим образом выполняла родительские обязанности, — говорится в сообщении.
Ведомство собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее суд в Хабаровском крае вынес приговор супругам из Комсомольска-на-Амуре по делу об истязании и смерти двухлетней дочери. Родители регулярно оставляли ребенка без еды и воды, а также не обеспечивали нормальные условия для жизни. Во время расследования обвиняемые признали вину.