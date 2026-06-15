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15 июня 2026 в 10:05

Жительница Архангельской области избивала четырехлетнюю дочь семь месяцев

Жительница Архангельской области пойдет под суд за истязание дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительница Пенижского района Архангельской области предстанет перед судом за систематические побои четырехлетней дочери, сообщает региональное управление Следственного комитета России. По информации СК, 34-летняя женщина испытывала сильную ненависть к ребенку и применяла жестокие наказания по малозначительным поводам с сентября 2025 по март 2026 года.

По версии следствия, с сентября 2025 года по март 2026 года по месту жительства в Пинежском районе обвиняемая на почве личной неприязни к 4-летней дочери, используя малозначительные поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносила потерпевшей побои, а также ненадлежащим образом выполняла родительские обязанности, — говорится в сообщении.

Ведомство собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд в Хабаровском крае вынес приговор супругам из Комсомольска-на-Амуре по делу об истязании и смерти двухлетней дочери. Родители регулярно оставляли ребенка без еды и воды, а также не обеспечивали нормальные условия для жизни. Во время расследования обвиняемые признали вину.

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Архангельская область
истязания
побои
дети
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