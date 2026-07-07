Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве

Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве

В Москве мужчина, который полтора года добивался внимания тренерши в фитнес-клубе, попытался расправиться с ней, выбросив из окна. После он покончил с собой. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Встреча ради мечты о спортзале

33-летний Станислав и 26-летняя фитнес-тренер Аполлинария встретились в квартире мужчины, чтобы обсудить бизнес-план будущего спортзала, который мечтала открыть девушка.

По данным Telegram-канала Mash, Станислав на протяжении полутора лет занимался в клубе, где работала Полина. За это время он неоднократно признавался ей в любви, однако взаимности не получил.

Вытолкнул из окна?

Во время встречи мужчина начал избивать девушку, а затем схватился за ружье. Пытаясь спастись, Полина открыла окно и стала звать на помощь, однако, по данным Mash, Станислав столкнул ее с четвертого этажа жилого дома.

Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшую. У нее диагностировали перелом ноги, переломы ребер и травму головы.

«Аполлинария арендовывала студии для своих тренировок, то есть штатным тренером она не являлась. Надеемся, что с Полиной все в порядке, там просто переломы, она в целом живая, по крайней мере я на это очень сильно надеюсь, сама безумно переживаю, надеюсь, что все в порядке, все обойдется с ней», — заявила коллега девушки в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Найден мертвым

Самого Станислава позже обнаружили мертвым в квартире. По предварительным данным, он покончил с собой.

«По предварительным данным, в квартире на улице Короленко молодой человек избил свою знакомую и начал угрожать ей ружьем. Девушка, пытаясь уйти от злоумышленника, выпала из окна. После этого молодой человек покончил с собой», — подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Он ей очень помогал»

Мать пострадавшей девушки рассказала РЕН ТВ, что мужчина очень помогал ее дочери.

«Он ей очень помогал, потому что у него были возможности. И она пользовалась этой помощью, потому что она была ей нужна. Она думала, что это было искренне», — сказала мать Полины Елена Пшегородская.

Соседи при этом отмечали, что мужчина никогда не был замечен в агрессивном поведении. Даже помогал им при необходимости.

«Я его знаю. Он мне с внуком помогал, коляски спускал. Он мне так помогал, когда у меня дочь была. То есть, если нужна помощь, он никогда не отказывал», — рассказала соседка скончавшегося Татьяна Пикалова.

Читайте также:

Сдала педофилу из Сети: дочь выросла и написала заявление на маму

На балконе висел труп кошки: что известно об убийстве мальчика с ДЦП

22 года на свободе: следователи раскрыли убийства 10 девушек в Подмосковье

Проломил головы кирпичом: за что сын убил отца и мачеху под Тулой?

Мама психанула: женщина пыряла несовершеннолетнего сына ножом в ПВЗ