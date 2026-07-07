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07 июля 2026 в 14:23

В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна

Москвич вытолкнул знакомую из окна и покончил с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве мужчина столкнул знакомую с четвертого этажа, после чего покончил с собой, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, Полина П. познакомилась со Стасом Ш. около полутора лет назад. Уточняется, что мужчина испытывал к ней чувства, однако девушка воспринимала его только как друга.

Аполлинария арендовывала студии для своих тренировок, то есть штатным тренером она не являлась. Надеемся, что с Полиной все в порядке, там просто переломы и она в целом живая. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь, сама безумно переживаю. Надеюсь, что все в порядке, все обойдется с ней, — рассказали NEWS.ru коллеги девушки.

Узнав о ее планах открыть фитнес-центр, он предложил помощь и пригласил к себе домой, чтобы обсудить детали. Как утверждает источник, во время встречи мужчина внезапно начал избивать девушку, затем ушел в другую комнату и вернулся с ружьем. Пытаясь спастись, Полина подбежала к открытому окну и стала звать на помощь, однако мужчина догнал ее и, по предварительным данным, вытолкнул наружу.

Пострадавшую госпитализировали. По словам ее матери, состояние девушки постепенно улучшается, она находится в реанимации. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину уже мертвым, его тело лежало в ванной.

Ранее суд в Москве арестовал местного жителя, обвиняемого в том, что он вытолкнул девушку из окна седьмого этажа. По данным следствия, подозреваемый до этого уже был судим, а пострадавшая, как установили правоохранители, прежде подвергалась избиениям с его стороны.

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