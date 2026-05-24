Труп «сидел» на скамейке станции буккроссинга в центре Екатеринбурга

Мужчина свел счеты с жизнью на скамейке станции буккроссинга в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга в сквере на проспекте Ленина обнаружили тело мужчины, которое находилось в сидячем положении, передает E1.RU. По предварительным данным, он мог свести счеты с жизнью.

Тело нашли рядом с навесом для шкафа с книгами, который используют для бесплатного обмена литературой. Место находится неподалеку от гимназии № 9. Очевидцы рассказали, что на вид погибшему было около 45 лет.

После сообщения о произошедшем на место прибыли медики, тело накрыли черным пакетом. Следственный комитет и полицейские не давали комментариев по поводу произошедшего.

