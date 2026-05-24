Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 19:35

Труп «сидел» на скамейке станции буккроссинга в центре Екатеринбурга

Мужчина свел счеты с жизнью на скамейке станции буккроссинга в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В центре Екатеринбурга в сквере на проспекте Ленина обнаружили тело мужчины, которое находилось в сидячем положении, передает E1.RU. По предварительным данным, он мог свести счеты с жизнью.

Тело нашли рядом с навесом для шкафа с книгами, который используют для бесплатного обмена литературой. Место находится неподалеку от гимназии № 9. Очевидцы рассказали, что на вид погибшему было около 45 лет.

После сообщения о произошедшем на место прибыли медики, тело накрыли черным пакетом. Следственный комитет и полицейские не давали комментариев по поводу произошедшего.

Ранее тело подростка обнаружили в водоеме около населенного пункта Большое Чернево Тульской области. По данным МЧС, погибшим оказался 15-летний мальчик.

До этого жительница подмосковной деревни Кикино умерла во время поедания шашлыка. Женщина внезапно начала хрипеть и задыхаться, и очевидцы вызвали ей скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики не успели спасти пострадавшую. Предположительно, погибшая подавилась куском мяса.

Регионы
Екатеринбург
суициды
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Спартак» в пятый раз завоевал Кубок России по футболу
Отец облитой кислотой девушки рассказал о темном прошлом экс-военного
В Германии признали зависимость от энергоносителей России
Двое детей, мнение об СВО, театр: как живет актер Павел Савинков
Названы три типа дронов, атаковавших Старобельск
Брэд Питт отказался жениться на возлюбленной из-за Джоли
«Разжечь войну против России»: во Франции обвинили ЕС в нагнетании истерии
Возмездие «Орешником», Рада запаниковала, майский снег в РФ: что дальше
Россиянки стали реже называть сыновей популярным мужским именем
Нетаньяху назвал условие для окончательного соглашения с Ираном
Роскомнадзор ответил на слухи об ограничении DeepSeek
Более 20 человек на Филиппинах оказались погребены под руинами
Ожирение граждан обходится одной стране Европы в €7 млрд ежегодно
Российские силовики пролили свет на смерть мобилизованного украинца в ТЦК
Ветеринары достали из приютской собаки золотую цепочку 750-й пробы
Труп «сидел» на скамейке станции буккроссинга в центре Екатеринбурга
Легкая прохлада до +11 и интенсивные ливни: погода в Москве в начале лета
Между министром обороны Украины и главкомом ВСУ вспыхнул конфликт
Россия поставила армян перед выбором
Стубб раскрыл условие открытия границы Финляндии с Россией
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.