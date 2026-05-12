Названа возможная причина смерти экс-главреда журнала «Эхо планеты»

Бывший главный реактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец, чье тело нашли в Москве, мог свести счеты с жизнью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Источник также подтвердил, что у покойного умерла жена.

Предварительно, Василец покончил с собой. Известно, что ранее у мужчины скончалась супруга, — говорится в сообщении.

Экс-главред «Эха планеты» погиб в Москве во вторник, 12 мая. По предварительным данным, Василец скончался до приезда медиков. Прохожие нашли его без признаков жизни на Крупской улице.

До этого топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и известный волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области. Позже спасатели обнаружили Лойтера мертвым. Кремация тела состоялась 29 апреля в Николо-Архангельском крематории.

Также в финском городе Котка убили художницу, приехавшую из России. По данным полиции Юго-Восточной Финляндии, трагедия произошла в ночь на 10 мая. Правоохранители задержали подозреваемого и провели допрос.