11 мая 2026 в 21:02

В Финляндии расправились с художницей из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В финском городе Котка убили художницу, приехавшую из России, сообщает газета Ilta-Sanomat. По данным полиции Юго-Восточной Финляндии, трагедия произошла в ночь на 10 мая. Правоохранители задержали подозреваемого и провели допрос. По версии следствия, мужчина состоял с погибшей в отношениях.

Как пишет издание, полицейская лента появилась на двери квартиры в районе Кархувуори. По информации издания, там жили 50-летний писатель и его супруга — художница и преподаватель.

Согласно открытым данным из соцсетей, пара оформила брак весной 2012 года. Женщина указывала, что родилась в России. Она изучала прикладные науки в Финляндии и почти три года преподавала в одном из учебных заведений Коуволы.

Ранее россиянка погибла в последний день отпуска в Индонезии. Ее унесло мощным течением в открытый океан. В последний день поездки женщина решила отдохнуть на пляже Парангтритис. Туристка отлучилась от приятелей на пару минут, чтобы сфотографироваться с гуляющими лошадьми и поплавать. Когда туристка не вернулась, друзья забили тревогу, но было уже поздно. Очевидцы рассказали, что погибшая не могла выбраться и звала на помощь.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

