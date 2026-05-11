В Финляндии расправились с художницей из России

В финском городе Котка убили художницу, приехавшую из России, сообщает газета Ilta-Sanomat. По данным полиции Юго-Восточной Финляндии, трагедия произошла в ночь на 10 мая. Правоохранители задержали подозреваемого и провели допрос. По версии следствия, мужчина состоял с погибшей в отношениях.

Как пишет издание, полицейская лента появилась на двери квартиры в районе Кархувуори. По информации издания, там жили 50-летний писатель и его супруга — художница и преподаватель.

Согласно открытым данным из соцсетей, пара оформила брак весной 2012 года. Женщина указывала, что родилась в России. Она изучала прикладные науки в Финляндии и почти три года преподавала в одном из учебных заведений Коуволы.

